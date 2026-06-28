Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

Fifa World Cup: ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया ने बनाई नॉकआउट स्टेज में जगह, 3-3 से ड्रॉ रहा मुकाबला

राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया का मुकाबला 3 जुलाई को लॉस एंजिलिस में स्पेन से होगा. वहीं अल्जीरिया का सामना वैंकूवर में स्विट्जरलैंड से होगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 28, 2026, 03:41 PM IST

Published On Jun 28, 2026, 03:41 PM IST

Last UpdatedJun 28, 2026, 03:41 PM IST

fifa World Cup

fifa World Cup

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप जे में ऑस्ट्रिया और अल्जीरिया के बीच खेला गया मुकाबला 3-3 से ड्रॉ रहा. कैनसस सिटी स्टेडियम में इस नतीजे के साथ ही दोनों टीमों ने राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है.

ऑस्ट्रिया ग्रुप में दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अल्जीरिया तीसरे स्थान पर रहते हुए सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमों में शामिल होकर अगले दौर में पहुंचा. मैच की शुरुआत ऑस्ट्रिया के लिए अच्छी रही और टीम ने शुरुआती मिनटों में अल्जीरिया के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया, ऑस्ट्रिया को आखिरकार मैच के 28वें मिनट में सफलता हाथ लगी. मार्को अर्नौटोविक ने लंबी गेंद को शानदार तरीके से नियंत्रित किया और गोलकीपर ओसामा बेनबोट को छकाते हुए टीम को 1-0 से आगे कर दिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

हालांकि, अल्जीरिया ने जल्द ही मैच में वापसी की. पहले फारेस चाइबी का शॉट गोलपोस्ट से टकराया, लेकिन इसके बाद रियाद महरेज ने तेजी दिखाते हुए गेंद राफिक बेलघाली तक पहुंचाई, बेलघाली ने आसान फिनिश करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया.

दोनों टीमों के बीच हुई कांटे की टक्कर

दूसरे हाफ की शुरुआत में ऑस्ट्रिया ने फिर बढ़त हासिल की. निकोलस सेवाल्ड के शानदार कट-बैक पास पर मार्सेल सबित्जर ने बॉक्स के बाहर से दमदार शॉट लगाकर स्कोर 2-1 कर दिया, हालांकि, अल्जीरिया ने सिर्फ पांच मिनट बाद ही शानदार वापसी की, हौसेम औआर के शानदार क्रॉस पर कप्तान रियाद महरेज ने करीब से गोल करते हुए स्कोर को फिर से 2-2 से बराबर कर दिया.

fifa
fifa

1982 के बाद पहली बार नॉकआउट में पहुंचा ऑस्ट्रिया

मैच के अंतिम मिनटों में दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरा जोर लगाया। स्टॉपेज टाइम में महरेज ने एक और गोल कर अल्जीरिया को बढ़त दिलाई. हालांकि, ऑस्ट्रिया ने जोरदार पलटवार किया और मैच के आखिरी क्षणों में सब्स्टीट्यूट स्ट्राइकर सासा कलाजदजिक ने बेहतरीन गोल करते हुए स्कोर 3-3 से बराबर कर दिया. इस ड्रॉ के साथ ही ऑस्ट्रिया ने साल 1982 के बाद पहली बार नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई है.

Fifa World Cup: हैरी केन ने तोड़ा गैरी लिनेकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया

राउंड ऑफ 32 में ऑस्ट्रिया का मुकाबला 3 जुलाई को लॉस एंजिलिस में स्पेन से होगा. वहीं, अल्जीरिया 2014 के बाद दूसरी बार नॉकआउट चरण में पहुंचा है और उसका सामना वैंकूवर में स्विट्जरलैंड से होगा

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Fifa World Cup: 52 साल बाद मिली पहली जीत के साथ नॉकआउट में एंट्री, डीआर कांगो ने रचा इतिहास

Fifa World Cup: 52 साल बाद मिली पहली जीत के साथ नॉकआउट में एंट्री, डीआर कांगो ने रचा इतिहास
Fifa World Cup: पुर्तगाल के खिलाफ ड्रॉ के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा कोलंबिया

Fifa World Cup: पुर्तगाल के खिलाफ ड्रॉ के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा कोलंबिया
Fifa World Cup: लियोनेल मेस्सी ने नाम दर्ज हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया

Fifa World Cup: लियोनेल मेस्सी ने नाम दर्ज हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया

Fifa World Cup: हैरी केन ने तोड़ा गैरी लिनेकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया

Fifa World Cup: हैरी केन ने तोड़ा गैरी लिनेकर का 36 साल पुराना रिकॉर्ड, इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया

Latest News

team-india-260

बेलफास्ट में भारतीय टीम के लिए खास रिसेप्शन, तिरंगे की रोशनी में जगमगाया सिटी हॉल
dr-congo

Fifa World Cup: 52 साल बाद मिली पहली जीत के साथ नॉकआउट में एंट्री, डीआर कांगो ने रचा इतिहास
amir-jangoo-2

WI VS SL: आमिर जंगू ने दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास, श्रीलंका के खिलाफ किया बड़ा कारनामा
colombia-vs-portugal

Fifa World Cup: पुर्तगाल के खिलाफ ड्रॉ के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा कोलंबिया
lionel-messi-3

Fifa World Cup: लियोनेल मेस्सी ने नाम दर्ज हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया

ind-vs-ire-2nd-t20i

IND VS IRE: वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया की साख दांव पर, बल्लेबाजों की होगी कड़ी परीक्षा

Editor's Pick

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Gets Emotional After Getting Team India Jersey Ahead of IRELAND T20I

वैभव के दरवाजे पहुंची टीम इंडिया की जर्सी, क्या था 15 साल के सुपरस्टार का पहला रिएक्शन
Nitish Kumar Reddy Ruled out of Ireland Tour May Miss England lag Also

नीतीश कुमार रेड्डी को लगी चोट, आयरलैंड दौरे से बाहर, इंग्लैंड में भी खेलना मुश्किल
Former Cricketer Mohammad Kaif Makes a Big Statement on Virat Kohli and Rohit Sharma Playing in ODI World Cup 2027

विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान