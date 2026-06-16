केप वर्डे एक छोटा सा देश है. और यह उसका पहला फीफा वर्ल्ड कप है. और सोमवार को इस टीम जो कमाल कर दिखाया उसे देखकर पूरी दुनिया में फुटबॉल को देखने-समझने और चाहने वाले लोग हैरान हैं. इस टीम ने स्पेन की मजबूत टीम को गोल-रहित मुकाबले में ड्रॉ पर रोक लिया. और इसका श्रेय जाता है 40 साल के उसके गोलकपीर वोजिन्हा को.

90 मिनट के इस खेल में स्पेन ने गोल पर 27 हमले किए. लेकिन केप वर्डे की रक्षा-पंक्ति को वह भेद नहीं पाए. और इसमे अहम किरदार रहा वोजिन्हा का. स्पेन की टीम मैच में हावी रही. गोल के लिए इतने हमले इस बात का सबूत है. लेकिन वोजिन्हा और रक्षापंक्ति कितने मजबूत रहे यह इसका फैसला तो 0-0 की गोललाइन सुना रही है. यूरोपीय चैंपियन टीम के लिए यह नतीजा बिलकुल भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा.

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तय समय खत्म होने के बाद जब आखिरी सीटी बजी तक जाकर वोजिन्हा को अहसास हुआ कि वह क्या कमाल कर गए हैं. वह नेट के पास छुकर रोने लगे. उनकी भावनाएं जाहिर हो ही रही थीं कि टीम के बाकी साथियों ने आकर मैच के इस हीरो को घेर लिया. पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही केप वर्डे की टीम के सामने स्पेन बहुत मजबूत थी. और माना भी जा रहा था कि टीम जीत के साथ सफर का आगाज करेगी.

मैच शुरू होने से पहले भले ही कई लोगों ने न तो देश और न ही गोलकीपर का नाम ज्यादा सुना होगा. लेकिन मैच खत्म होने के बाद वह बहुत लोकप्रिय थे. उन्होंने खुद मीडिया को बताया कि मैच शुरू होने से पहले उनके इंस्टाग्राम पर 50 हजार फॉलोअर्स थे लेकिन मैच खत्म होने के बाद इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़कर 15 लाख तक पहुंच गई थी. और अब हम जब यह खबर लिख रहे हैं तो यह संख्या 5.6 मिलियन यानी 56 लाख तक पहुंच चुकी है.

वोजिन्हा ने 25 साल की उम्र में डेब्यू किया. इसके बाद मोलडोवा, साइप्रस, स्लोवाकिया और पुर्तगाल में कई क्लब के लिए फुटबॉल खेला. वह फिलहाल पुर्तगाल में सेकंड डिविजन के लिए खेलने वाले क्लब चावेस के लिए खेलते हैं.

साल 2012 में वह राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बने. उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेना चाहते थे लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए वह खेलते रहे.

मैच के बाद उन्होंने कहा, ‘मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसके लिए काम किया. यह मेरा सपना है. अतीत में कई पीढ़ियों ने इस सपने को देखा है. लेकिन वे हासिल नहीं कर पाईं. और अब यह सपना पूरा हुआ है.’

वोजिन्हा के नाम अर्थ पुर्तगाली भाषा में दादी होता है. उन्होंने बताया कि बड़े बच्चों ने फुटबॉल फील्ड पर उन्हें परेशान करने के लिए यह नाम दिया था. और जब वह अपने दादा-दादी से इसके शिकायत करने जाते थे तो वे बच्चे हंसते थे. कई साल बाद उन्होंने अपने नाम से एक सरनेम हटा लिया क्योंकि क्लब में एक और खिलाड़ी कान नाम जोसिमर था.