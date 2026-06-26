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FIFA WORLD CUP: कोटे डी आइवर ने पहली बार बनाई नॉकआउट स्टेज में जगह, कुराकाओ को 2-0 से हराया

कोटे डी आइवर की टीम ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है. इस टीम ने कुराकाओ को 2-0 से मात दी है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 26, 2026, 08:30 AM IST

Published On Jun 26, 2026, 08:30 AM IST

Last UpdatedJun 26, 2026, 08:30 AM IST

FIFA World Cup: Côte d'Ivoire reaches knockout stage for the first time, defeats Curaçao 2-0. (Photo Credit: FIFA) VIA IANS

नई दिल्ली: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप ई के मुकाबले में कोटे डी आइवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुराकाओ को 2-0 से हराया. इस जीत के साथ ही कोटे डी आइवर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बना ली है.

मैच की शुरुआत से ही कोटे डी आइवर कुराकाओ पर हावी रही. टीम ने लगातार कुराकाओ के डिफेंस पर दबाव बनाया, जिसका फायदा जल्द ही कोटे डी आइवर को मिला. मैच के 7वें मिनट में निकोलस पेपे ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. यान डियोमंडे से मिले पास को पेपे ने बेहतरीन गोल में तब्दील किया. पेपे का सातवें मिनट में किया गया गोल कोटे डी आइवर का वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज गोल है.

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फिलाडेल्फिया स्टेडियम में 0-1 से पिछड़ने के बाद कुराकाओ की टीम ने पहले हाफ में वापसी करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन कोटे डी आइवर के मजबूत डिफेंस ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया. दूसरे हाफ में भी कोटे डी आइवर का दबदबा देखने को मिला. मुकाबले के 64वें मिनट में टीम की बढ़त को पेपे ने दोगुना कर दिया. इब्राहिम सांगारे ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए कुराकाओ के डिफेंस को भेदते हुए पेपे को गेंद पास की, जिसे कोटे डी आइवर के खिलाड़ी ने आसानी से गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया.

पेपे द्वारा किए गए दूसरे गोल से कोटे डी आइवर की जीत तय हो गई. इसके बाद कुराकाओ ने गोल के अंतर को कम करने की कई बार कोशिश की, लेकिन टीम विफल रही. ग्रुप ई से तीन टीमों ने राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है. जर्मनी ग्रुप में पहले स्थान पर रही, तो कोटे डी आइवर ने दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट स्टेज का टिकट हासिल किया. वहीं, इक्वाडोर ने बड़ा उलटफेर करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर अगले राउंड में जगह बनाई है.

जीत के बाद पेपे ने टीम के यादगार प्रदर्शन पर खुशी जताई. उन्होंने कहा, ‘यह गर्व और खुशी की बात है. हम नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इसलिए कोटे डी आइवर के लोगों के लिए यह गर्व की बात है. मेरे दो गोल? यह सब टीम की वजह से है. पहले गोल में, यान डियोमांडे ने मुझे बॉल देने में बहुत अच्छा काम किया. दूसरा गोल इब्राहिम संगारे का शानदार पास था, और मुझे बस उस पर अपना पैर लगाना था. हम जितना हो सके उतना आगे जाने की कोशिश करेंगे; हमारे पास ऐसा करने के लिए अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं.’

Agency- IANS

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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