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Fifa World Cup 2026: विश्व कप 2030 में होगी 64 टीमों की एंट्री, फीफा अध्यक्ष ने दिए संकेत

टीमों की संख्या बढ़ने से मैचों की संख्या, यात्रा व्यवस्था, खिलाड़ियों का शेड्यूल और मेजबान देशों पर लॉजिस्टिक दबाव काफी बढ़ सकता है. 1930 में पहला विश्व कप आयोजित करने वाले उरुग्वे में शताब्दी समारोह के तहत एक विशेष मुकाबला खेला जाएगा.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 13, 2026, 02:25 PM IST

Published On Jul 13, 2026, 02:25 PM IST

Last UpdatedJul 13, 2026, 02:25 PM IST

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Fifa World Cup 2026: फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने संकेत दिए हैं कि 2030 पुरुष फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 48 से बढ़ाकर 64 करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि 2026 फीफा विश्व कप के बाद इस मुद्दे को आधिकारिक रूप से संबंधित समितियों के सामने रखा जाएगा और इसके सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी.

2026 का विश्व कप फुटबॉल इतिहास में एक बड़े बदलाव का गवाह बन रहा है. अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट पहली बार 48 टीमों के साथ खेला जा रहा है, इससे पहले 1998 से 2022 तक विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेती थीं. मौजूदा 48 टीमों वाले प्रारूप में टीमों को चार-चार के 12 ग्रुप में बांटा गया. प्रत्येक ग्रुप की शीर्ष दो टीमें और आठ सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान वाली टीमें राउंड ऑफ-32 में पहुंची.इसके बाद राउंड ऑफ-16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल का शेड्यूल है, फीफा विश्व कप 2026 में कुल 104 मैच खेले जाएंगे.

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64 टीमों के प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी: इन्फेंटिनो

इन्फेंटिनो ने कहा कि 2030 विश्व कप के लिए 64 टीमों के प्रारूप को लेकर चर्चा की जाएगी. स्विस मीडिया आउटलेट ब्लूविन को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव 2026 विश्व कप के बाद फीफा की संबंधित समितियों में जांच और विचार के लिए जाएगा.उन्होंने कहा, हर देश को विश्व कप में खेलने का सपना देखने का अधिकार होना चाहिए, दुनिया भर में फुटबॉल की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है, अगर छोटे देशों को विश्व कप में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा,तो उनके पास सुधार करने की प्रेरणा भी कम हो जाएगी, ज्यादा देशों की भागीदारी से वैश्विक स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा मिलेगा और अधिक राष्ट्रों को दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट में खेलने का अवसर मिलेगा.

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तीन महाद्वीपों और छह देशों में खेला जाएगा टूर्नामेंट

हालांकि 64 टीमों वाला विश्व कप आयोजित करना फीफा के लिए एक बड़ी चुनौती भी हो सकता है. टीमों की संख्या बढ़ने से मैचों की संख्या, यात्रा व्यवस्था, खिलाड़ियों का शेड्यूल और मेजबान देशों पर लॉजिस्टिक दबाव काफी बढ़ सकता है. 2030 का विश्व कप पहले ही कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है, यह टूर्नामेंट विश्व कप की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया जाएगा, पहली बार प्रतियोगिता तीन महाद्वीपों और छह देशों में खेली जाएगी.

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1930 में पहला विश्व कप आयोजित करने वाले उरुग्वे में शताब्दी समारोह के तहत एक विशेष मुकाबला खेला जाएगा. इसके अलावा अर्जेंटीना और पैराग्वे भी एक-एक मैच की मेजबानी करेंगे. टूर्नामेंट का मुख्य आयोजन मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन है. अगर 2030 में 64 टीमों का प्रारूप लागू किया जाता है, तो यह विश्व कप के इतिहास में एक और बड़ा बदलाव होगा.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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