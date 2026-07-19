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कब और कहां खेला जाएगा फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मैच, यहां देखें अर्जेंटीना बनाम स्पेन मुकाबले की पूरी डिटेल

fifa world cup 2026 final : फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. जिसमें अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम करने की कोशिश में होगी.

Edited By : Bhaskar Tiwari |Jul 19, 2026, 06:31 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 06:31 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 06:31 PM IST

फीफा विश्व कप 2026 अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. इसका फाइनल मुकाबला गत विजेता अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा. भारत के फुटबॉल फैंस इस मैच को देखने के लिए बड़ी ब्रेसबी से इंतजार कर रहे हैं. फीफा 2026 के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी. वहीं अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से धूल चटाकर खिताबी मैच का टिकट कटाया था. आइए जानते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा.

कब और कहां खेला जाएगा फीफा फाइनल

अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा. जिसकी दर्शक क्षमता 80 हजार के करीब है. फुटबॉल विश्व कप के फाइनल के इतिहास में पहली बार हाफटाइम में एंटरटेनमेंट शो का आयोजन होगा. इसकी वजह से हाफ टाइम के अंतराल को भी बढ़ाया जाएगा. फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार 20 जुलाई, सोमवार को 00.30 सुबह खेला जाएगा.

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अर्जेंटीना और स्पेन का हेड टू हेड रिकॉर्ड

फीफा विश्व कप के इतिहास में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच अबतक सिर्फ 1 मुकाबला खेला गया हैं. इसमें अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से हराया था. स्पेन विश्व कप के इतिहास में दूसरी बार विश्व कप फाइनल मुकाबला खेल रही है. वहीं अर्जेंटीना 8वीं बार खिताबी मैच खेल रही हैं.

भारत में कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग

फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला जी5 पर लाइव स्ट्रीमिंग होगा. वहीं टीवी पर फैंस इस मैच का सीधा प्रसारण यूनाइट8 स्पोर्ट्स चैनल पर होगी.

Bhaskar Tiwari

Bhaskar Tiwari

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2024 में Cricketcountry.com से हुई, फिर india.com में लगभग 6 महीने काम करने के बाद डीएनए हिंदी पहुंचा. जहां डिजिटल सेक्शन में 1 साल तक काम किया. इसके बाद एक बार फिर Cricketcountry.com (Zee Media) में एक ऑलराउंडर की तरह वापसी की. कंटेंट हो, सोशल हो या वीडियो हो हर सेक्शन में माहिर हूं.

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