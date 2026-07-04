FIFA WORLD CUP 2026: 'गोल्डन बूट' की रेस में मेसी नंबर-1, पीछे लगे हैं एम्बाप्पे, हालैंड और हैरी केन

फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के मैच खेले जा रहे हैं. जहां अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी अपने खेल से सबका दिल जीत रहे हैं. फीफा विश्व कप में लगातार आठवें मैच में गोल कर अपना ही रिकॉर्ड मेसी में मजबूत कर लिया है. इसके साथ ही गोल्डन बूट की रेस में भी मेसी का दबदबा देखने को मिल रहा है. जिसमें फुटबॉल के कई दिग्गज शामिल है. फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे, इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन और नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हॉलैंड का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है.

किलियन एम्बाप्पे से आगे निकले मेसी

गोल्डन बूट की रेस में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी और फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बाप्पे में तगड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. फीफा विश्व कप 2026 में राउंड ऑफ 32 के मैच में केप वर्डे के खिलाफ मेसी ने एक गोल किया. जिसके साथ ही एम्बाप्पे से आगे निकल गए हैं.

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इसके पहले तक दोनों ही खिलाड़ी के 6-6 गोल थे. अब मेसी के विश्व कप 2026 में 7 गोल हो गए हैं. जिसकी वजह से गोल्डन बूट में उनका दबदबा और मजूबत हो गया है.फीफा विश्व कप 2026 के हर मैच में मेसी ने गोल किया है.

गोल्डन बूट की रेस रोमांचक

फीफा विश्व कप 2026 में गोल्डन बूट की रेस रोमांचक हो गई है. लियोनल मेसी अबतक टूर्नामेंट में 7 गोल कर चुके हैं. जबकि फ्रांस के स्टार और कप्तान किलियन एम्बाप्पे के नाम 6 गोल है. वहीं नॉर्वे के स्टार खिलाड़ी एर्लिंग हॉलैंड और इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन के नाम 5-5 गोल है.

वहीं ब्राजील के विनिसियस जूनियर के खाते में 4 गोल है. अगर फीफा विश्व कप में 2 प्लेयर्स के बीच गोल बराबर रहते हैं. तो फीफा के पहले असिस्ट और उसके बाद कम मिनट खेलने वाले खिलाड़ी के आधार पर विनर का ऐलान होता है.