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FIFA WORLD CUP: ब्राजील के लिए खुशखबरी, नेमार ने शुरू की ट्रेनिंग

फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील के लिए अच्छी खबर आई है. टीम के स्टार खिलाड़ी चोट से उबरकर स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मैच में खेल सकते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 22, 2026, 09:23 AM IST

Published On Jun 22, 2026, 09:23 AM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 09:23 AM IST

स्कॉटलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं नेमार (फोटो- नेमार एक्स)

न्यू जर्सी: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बीच ब्राजील टीम के लिए राहत भरी खबर आई है. स्टार फुटबॉलर नेमार चोट से उबरने के बाद टीम के साथ पूरी ट्रेनिंग में लौट आए हैं. नेमार स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले में शुरुआती एकादश में शामिल हो सकते हैं.

सैंटोस क्लब के लिए खेलने वाले 34 वर्षीय नेमार टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले चोटिल हो गए थे. उन्हें ग्रेड-2 काफ स्ट्रेन (पिंडली की मांसपेशी में खिंचाव) की समस्या थी, जिसके कारण वह शुरुआती दो मुकाबलों में नहीं खेल सके थे. हालांकि, पिछले सप्ताह उन्होंने थोड़ी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी और अब वह पूरी तरह फिट होकर टीम के साथ अभ्यास कर रहे हैं. नेमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर अपनी ट्रेनिंग ड्रिल्स की झलकियां शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, ‘भगवान का शुक्र है, मैं बहुत खुश हूं.’

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शुक्रवार को ब्राजील के मैनेजर कार्लो एंसेलोटी ने बताया था कि 34 साल के नेमार ग्रेड टू काफ स्ट्रेन से ठीक हो गए हैं और उन्हें मियामी में स्कॉटलैंड के खिलाफ बुधवार को होने वाले ग्रुप सी के आखिरी मैच के लिए मैच डे टीम में शामिल किया जाएगा. टीम के साथी लुकास पैक्वेटा ने कहा कि नेमार के आने से पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम का हौसला बढ़ेगा. मिडफील्डर ने रविवार को पत्रकारों से कहा, ‘हम सभी नेमार की वापसी से खुश हैं. वह हमारी नेशनल टीम के लिए बहुत जरूरी खिलाड़ी हैं, जिनका शानदार इतिहास रहा है और जो हमारे लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं. मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द फिर से मैदान पर हमारी मदद करेंगे.’

नेमार ब्राजील के सबसे सफल गोल स्कोरर हैं. उन्होंने टीम के लिए 128 मैचों में 79 गोल किए हैं. अक्टूबर 2023 में गंभीर घुटने की चोट के बाद वह लंबे समय तक नेशनल टीम से बाहर रहे थे. नेमार ने टूर्नामेंट के आगाज से पहले इशारा किया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 उनके करियर का आखिरी विश्व कप हो सकता है. 34 साल के नेमार ने फीफा द्वारा शेयर किए गए एक पोस्ट में कमेंट करते हुए लिखा था, ‘द लास्ट डांस.’

ग्रुप सी में ब्राजील फिलहाल चार अंकों के साथ शीर्ष पर है. मोरक्को भी चार अंक लेकर दूसरे स्थान पर है, लेकिन गोल अंतर के आधार पर ब्राजील मोरक्को से आगे है. स्कॉटलैंड तीन अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि हैती अभी तक कोई अंक हासिल नहीं कर पाया है. नॉकआउट राउंड में पहुंचने के लिहाज से ब्राजील के लिए स्कॉटलैंड के खिलाफ होने वाला मुकाबला काफी अहम होगा.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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