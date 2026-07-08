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Golden Boot Race: एम्बाप्पे से फिर आगे निकले मेसी, हॉलैंड और हैरी केन भी दे रहे कड़ी टक्कर

अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनल मेसी गोल्डन बूट की रेस में फिर से सबसे आगे निकल गए हैं. उन्होंने एम्बाप्पे को पीछे छोड़ दिया है.

Edited By : Saurav Kumar |Jul 08, 2026, 10:26 AM IST

Published On Jul 08, 2026, 10:26 AM IST

Last UpdatedJul 08, 2026, 10:26 AM IST

Lionel Messi in Golden Boot Race

Golden Boot Race: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी और दुनियाभर में अपने खेल से सबको दीवाना बनाने वाले लियोनल मेसी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए टीम को क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया है. अटलांटा स्टेडियम में खेले गए प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना एक समय मिस्त्र के खिलाफ 0-2 से पिछड़ रही थी. ऐसा लग रहा था कि मौजूदा चैंपियन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन टीम ने जबरदस्त वापसी करते हुए मुकाबला 3-2 से अपने नाम कर लिया. इस मैच में मेसी ने भी एक गोल दागा, जिसके बाद वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए.

गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे पहुंचे मेसी

मिस्र के खिलाफ किए गए गोल के साथ मेसी के इस वर्ल्ड कप में कुल आठ गोल हो गए हैं. इसी के साथ उन्होंने फ्रांस के स्टार काइलिन एम्बाप्पे और नॉर्वे के सितारे हॉलैंड को पीछे छोड़ दिया, जिनके खाते में सात-सात गोल हैं. मेसी ने अब तक एक असिस्ट भी किया है, जिससे उनका कुल गोल योगदान नौ (8 गोल और 1 असिस्ट) पहुंच गया है. दूसरी ओर, एम्बाप्पे के नाम सात गोल और दो असिस्ट हैं.

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मेसी ने रचा नया इतिहास

मिस्त्र के खिलाफ गोल के साथ मेसी ने वर्ल्ड कप इतिहास में एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है. अब उनके नाम फीफा वर्ल्ड कप में कुल 21 गोल दर्ज हो चुके हैं, जिससे वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में अपनी बढ़त बनाए हुए हैं.

क्वार्टर फाइनल से पहले मुकाबला बेहद दिलचस्प

गोल्डन बूट की होड़ अभी खत्म नहीं हुई है. फ्रांस ने पराग्वे को 1-0 से हराया, जिसमें एम्बाप्पे ने पेनल्टी पर मैच का इकलौता गोल किया और वह रेस में बने हुए हैं. वहीं नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर अंतिम आठ में जगह बनाई. इस मुकाबले में हालैंड ने दो गोल कर अपनी दावेदारी और मजबूत की.

इस रेस में चौथे स्थान पर इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन हैं. हैरी केन ने टूर्नामेंट में अब तक 6 गोल दागे हैं. हैरी केन का फॉर्म अगर बना रहा तो वह भी जल्द ही मेसी को बराबरी की टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं.

गोल्डन बूट की रेस में शामिल टॉप-5 खिलाड़ी

रैंकप्लेयरदेशगोलअसिस्ट
1लियोनेल मेसीअर्जेंटीना81
2किलियन एम्बाप्पेफ्रांस72
3एर्लिंग हालैंडनॉर्वे70
4हैरी केनइंग्लैंड61
5उस्मान डेम्बेलेफ्रांस42
Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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