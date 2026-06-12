Fifa World Cup 2026 Mexico Beat South Africa 2-0 in Opening match of the Tournament 3 Red Cards Shown

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FIFA World Cup 2026: मैक्सिको ने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराया किसने किया पहला गोल

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. पहले मैच में सह-मेजबान मैक्सिको का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ. इस मैच में मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर जीत के आगाज किया. इस मैच में कुल तीन रेड कार्ड दिए गए. इन पर खूब सवाल भी हुए. मैक्सिको के लिए जूलियन क्विनोन्स...

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 12, 2026, 09:08 AM IST

Published On Jun 12, 2026, 09:08 AM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 09:08 AM IST

Raul Jimenez (Photo credit: IANS/FIFA X)

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. पहले मैच में सह-मेजबान मैक्सिको का सामना साउथ अफ्रीका से हुआ. इस मैच में मैक्सिको ने साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराकर जीत के आगाज किया. इस मैच में कुल तीन रेड कार्ड दिए गए. इन पर खूब सवाल भी हुए. मैक्सिको के लिए जूलियन क्विनोन्स और राउल जिमेनेज ने गोल किए. क्विनोन्स ने 9वें और जिमेनेज ने 67वें मिनट में गोल किया. मैक्सिको के खिलाड़ी सीजर मोटेंस और साउथ अफ्रीका के स्फेफेलो सिथोले और थेम्बा जवाने को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा गया. मैक्सिको को इस मैच में जीत का मजबूत दावेदार माना जा रहा था. आखिर 80 हजार से ज्यादा घरेलू दर्शकों का समर्थन जो उनके साथ था. यह मुकाबला ऐतिहासिक एस्तादियो एज्तेका में खेला गया.

मैक्सिको के लिए जूलियन क्विनोन्स ने जो गोल किया वह वर्ल्ड कप के इतिहास में दूसरा सबसे तेज गोल है. इससे पहले साल 2006 में कोस्टा रिका के खिलाफ जर्मनी के फिलिप लाहम ने छह मिनट में गोल कर दिया था. साथ ही जिमेनेज अब मैक्सिको के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. जेवियर चिचारिटो हर्नांडेज ने मैक्सिको के लिए 52 गोल किए. और जिमेनेज उनसे छह गोल पीछे हैं.

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इससे पहले शानदार ओपनिंग सेरेमिनी हुई. इसमें शकीरा और बर्ना बॉय ने परफॉर्म किया. इन्होंने टूर्नामेंट के ऑफिशल एंथम के साथ लोगों का मनोरंजन किया. दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल कहे जाने वाले फुटबॉल के इस महाकुंभ को लेकर फैंस में बड़ा रोमांच है. सारी दुनिया में फुटबॉल को चाहने वाले इस वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं. और जब पहला ही मुकाबला मेजबान का हो तो दर्शकों का रोमांच दोगुना कर दिया. पहली बार ऐसा हुआ है कि फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमिनी तीन देशों में हुई है. इस वर्ल्ड कप की मेजबानी मैक्सिको के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा मिलकर कर रहे हैं.

इस ओपनिंग मैच ने साल 2010 के वर्ल्ड कप के पहले मैच की याद ताजा कर दी. तब साउथ अफ्रीका मेजबान था और टूर्नामेंट का पहला मैच उसके और मैक्सिको के बीच हुआ था. जोहान्सबर्ग में हुआ वह मैच 1-1 से ड्रॉ खेला गया था.

बात अगर इस मैच की करें तो इसमे तीन रेड कार्ड दिए गए. ईएसपीएन कीर रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड कप के पहले मैच में तीन रेड-कार्ड मिलना एक रिकॉर्ड है. इससे पहले साल 2006 में जर्मनी में हुए वर्ल्ड कप में पुर्तगाल और नीदरलैंड्स के बीच मैच में दो रेड कार्ड दिखाए गए थे.

मैक्सिको की टीम की अफ्रीकी देशों के खिलाफ 22वीं जीत है. इससे पहले आखिरी बार मैक्सिको को 2005 में किसी अफ्रीकी टीम से हार मिली थी. फीफा वर्ल्ड कप का 20वां मैच था जो मैक्सिको के इस एज्टेका स्टेडियम पर खेला गया. और वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी मैदान पर इतने मैच नहीं खेले गए.

इस मैदान पर मैक्सिको का रिकॉर्ड भी कमाल का है. वह इस मैदान पर कोई मैच नहीं हारा है. लेकिन वर्ल्ड कप के अपने ओपनिंग मैच में उसे अर्से बाद जीत मिली है. इससे पहले सात मैचों में वह जीत से महरूम रहा. इसमें पांच हार और दो ड्रॉ भी शामिल हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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