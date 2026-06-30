मोरक्को ने मंगलवार को कमाल कर दिया. टीम ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया. रोमांचक मुकाबले में टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की है.
Published On Jun 30, 2026, 12:20 PM IST
Last UpdatedJun 30, 2026, 12:20 PM IST
Ismael Saibari of Morocco reacts after missing a chance to score during the round of 32 match between the Netherlands and Morocco at the 2026 FIFA World Cup at Estadio Monterrey in Monterrey, Mexico, on June 29, 2026. (Photo: Xinhua via IANS)
मॉन्टेरी: मोरक्को ने मंगलवार को यहां मॉन्टेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम-16 में जगह बना ली. निश्चित और एक्स्ट्रा टाइम (120 मिनट) मिलाकर भी इस मैच का फैसला नहीं हो सका. मैच 1-1 से बराबर था. इसके बाद पेनल्टी में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की.
72वें मिनट में कोडी गैकपो ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई. क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ-बैलेंस टचबैक ने गैकपो को गोल करने में मदद की. गैकपो अब वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के लिए छह गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने 1974 (चार गोल) और 1978 (तीन गोल) के बीच सात गोल किए थे.
मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की. सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में सब्सिट्यूट चेम्सडाइन टैल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया.
मॉन्टेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार-चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया. लगातार दूसरे मैच में, टीमों को बांटने के लिए पेनल्टी किक की जरूरत पड़ी.
पेनल्टी किक के दौरान, दोनों देशों ने अपनी पहली दो कोशिशों में से एक में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए. यासीन बौनू ने क्राइसेनसियो समरविले का शॉट बचाया, और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल की.
वहां, यासीन बौनू शूटआउट में हीरो बने. उन्होंने समरविले का शॉट बचाया, जब दोनों टीमें दो बार चूक गईं, इससे पहले साइबारी ने अहम पेनल्टी को गोल में बदलकर 5 जुलाई को ह्यूस्टन में वर्ल्ड कप को-होस्ट कनाडा के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.
एजेंसी- आईएएनएस