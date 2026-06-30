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FIFA World Cup 2026: मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

मोरक्को ने मंगलवार को कमाल कर दिया. टीम ने नीदरलैंड्स को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया. रोमांचक मुकाबले में टीम ने पेनाल्टी शूटआउट में जीत हासिल की है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 30, 2026, 12:20 PM IST

Published On Jun 30, 2026, 12:20 PM IST

Last UpdatedJun 30, 2026, 12:20 PM IST

Ismael Saibari of Morocco reacts after missing a chance to score during the round of 32 match between the Netherlands and Morocco at the 2026 FIFA World Cup at Estadio Monterrey in Monterrey, Mexico, on June 29, 2026. (Photo: Xinhua via IANS)

मॉन्टेरी: मोरक्को ने मंगलवार को यहां मॉन्टेरी स्टेडियम में नीदरलैंड पर पेनल्टी शूटआउट में जबरदस्त जीत के साथ फीफा विश्व कप 2026 के अंतिम-16 में जगह बना ली. निश्चित और एक्स्ट्रा टाइम (120 मिनट) मिलाकर भी इस मैच का फैसला नहीं हो सका. मैच 1-1 से बराबर था. इसके बाद पेनल्टी में मोरक्को ने 3-2 से जीत हासिल की.

72वें मिनट में कोडी गैकपो ने गोल करके नीदरलैंड को बढ़त दिलाई. क्राइसेंसियो समरविले के गोल के सामने एक शानदार रन और ऑफ-बैलेंस टचबैक ने गैकपो को गोल करने में मदद की. गैकपो अब वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के लिए छह गोल के साथ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. वह सिर्फ जॉनी रेप से पीछे हैं, जिन्होंने 1974 (चार गोल) और 1978 (तीन गोल) के बीच सात गोल किए थे.

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मोरक्को ने 91वें मिनट में बराबरी का गोल करके वापसी की. सेंट्रल डिफेंडर इसा डियोप ने अतिरिक्त समय की शुरुआत में सब्सिट्यूट चेम्सडाइन टैल्बी के क्रॉस पर हेडर मारकर गोल कर दिया.

मॉन्टेरी में 120 मिनट का रोमांचक मैच उतार-चढ़ाव वाला रहा और रेगुलर या एक्स्ट्रा टाइम में कोई विनर नहीं बन पाया. लगातार दूसरे मैच में, टीमों को बांटने के लिए पेनल्टी किक की जरूरत पड़ी.

पेनल्टी किक के दौरान, दोनों देशों ने अपनी पहली दो कोशिशों में से एक में चूक की, तीसरी में गोल किया और फिर चौथी में चूक गए. यासीन बौनू ने क्राइसेनसियो समरविले का शॉट बचाया, और इस्माइल साइबारी ने अपना गोल करके जीत हासिल की.

वहां, यासीन बौनू शूटआउट में हीरो बने. उन्होंने समरविले का शॉट बचाया, जब दोनों टीमें दो बार चूक गईं, इससे पहले साइबारी ने अहम पेनल्टी को गोल में बदलकर 5 जुलाई को ह्यूस्टन में वर्ल्ड कप को-होस्ट कनाडा के साथ राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई.

एजेंसी- आईएएनएस

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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