आखिरी लम्हों के गोल ने पुर्तगाल को दिलाई जीत, राउंड ऑफ 16 में होगी स्पेन से भिड़ंत

गोंकालो रामोस के आखिरी लम्हों में किए गए गोल की मदद से पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है. गुरुवार रात (भारत में शुक्रवार) को टोरंटो स्टेडियम में खेले गए इस मैच में इंजुरी टाइम में किए गए इस गोल ने पुर्तगाल को अगले राउंड में पहुंचा दिया. यहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा.

पहले हाफ में दोनों टीमें गोल नहीं कर पाईं. लेकिन मैच के 53वें मिनट में इवान पेरिसिक (Ivan Perisic) ने गोल कर क्रोएशिया को मैच में 1-0 से बढ़त दिला दी. लेकिन पुर्तगाल ने वापसी में देर नहीं की. और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल से पुर्तगाल ने स्कोर बराबर किया. रोनाल्डो ने पेनाल्टी पर गोल किया. इसके बाद गोंकालो रामोस ने राफेल लियो के क्रॉस को गोल पोस्ट में पहुंचाकर पुर्तगाल की जीत पर मुहर लगा दी. स्टॉपेज टाइम के चौथे मिनट (90+4) में उन्होंने यह गोल किया.

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रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉक-आउट स्टेज में अपना पहला गोल किया. 41 साल 147 दिन की उम्र में वह फीफा वर्ल्ड कप के नॉक-आउट स्टेज में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने पुर्तगाल के दिग्गज Pepe को पीछे छोड़ दिया.

पुर्तगाल ने मैच के शुरुआती लम्हों में अपनी पकड़ बनाई. उन्होंने क्रोएशिया के खिलाफ कई मौके बनाए. मैच के चौथे मिनट में ही पुर्तगाल गोल करने के करीब पहुंच गया था. राफेल लियो ने बाएं छोर से हमला बनाया था. और ब्रूनो फेर्नांडिस को असिस्ट किया. ब्रूनो फर्नांडिस ने गोल पोस्ट पर दागे गए शॉट को गोलकीपर डोमिनिक लिवाकोविक ने शानदार ढंग से रोक लिया. रीबाउंड पर क्रोएशिया के डिफेंस ने पुर्तगाल को गोल करने से रोक दिया.

Cristiano Ronaldo continues to break records at @FIFAWorldCup 2026 👏🇵🇹 pic.twitter.com/4Dd7xIj2dR — FIFA (@FIFAcom) July 3, 2026

इसके अलावा भी पुर्तगाल ने गोल करने के कई मौके नहीं बनाए. लेकिन वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे. दूसरी ओर क्रोएशिया की टीम को गोल करने के इतने मौके नहीं मिल रहे थे. मैच के 10वें मिनट में एंते बूदीमीर (Ante Budimir) के पास गोल करने का मौका था. लेकिन वह गेंद को नेट में नहीं पहुंचा पाए.

हाफ-टाइम से पहले पुर्तगाल ने एक बार और दबाव बनाया. ब्रूनो फर्नांडिस ने बाएं छोर से हमला किया. लेकिन लिवाकोविक ने गेंद को रोक लिया. इसके बाद नूनो मेंडिस के शॉट के कॉर्नर शॉट को क्रोएशियाई डिफेंस ने रोक लिया.