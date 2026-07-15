फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा स्पेन, ओरियाजबाल और पोरो ने किए गोल

स्पेन ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. सेमीफाइनल मैच में उसने फ्रांस को 2-0 से हराया. यहां उसका मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा.
Published On Jul 15, 2026, 07:11 AM IST
Last UpdatedJul 15, 2026, 07:11 AM IST
फोटो (FIFA X)
अर्लिंग्टन: स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. मंगलवार (भारतीय समयानुसार बुधवार) को डलास में हुए पहले सेमीफाइनल मैच में स्पेन के लिए माइकल ओरियाजबाल (Mikel Oyarzabal) और पेद्रो पोरो (Pedro Porro) ने गोल किए.
आठ अवसरों में यह चौथी बार था जब फ्रांस की टीम फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी. इससे पहले टीम 1958, 1982, 1986 में सेमीफाइनल में पहुंची थी. फ्रांस के लिए स्पेन हालिया वर्षों में सेमीफाइनल में कठिन चुनौती रहा है. साल 2024 के यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से मात दी थी. और उसके बाद नेशंस लीग 2025 में फ्रांस को 4-5 से हार का सामना करना पड़ा था.
यूं देखा जाए तो फीफा वर्ल्ड कप के नॉक-आउट में फ्रांस का प्रदर्शन बीते कुछ वर्षों में अच्छा रहा है. 2014 में जर्मनी के हाथों मिली 0-1 की हार के बाद से यह टीम नॉकआउट में कोई मैच नहीं हारी थी. उसका रिकॉर्ड 10 जीत और एक ड्रॉ का रहा था.
फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल की विजेता टीम से होगा. यह मैच न्यू जर्सी स्टेडियम पर खेला जाएगा.
19 वर्षीय खिलाड़ी लामिन यमाल को रोकने के प्रयास में फ्रांस के डिफेंडर लुकास डिग्ने फाउल कर बैठे, जिसके चलते स्पेन को पेनल्टी मिल गई. मैच के 22वें मिनट में मिकेल ओयरजाबल ने बिना कोई गलती किए पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए स्पेन को मुकाबले में 1-0 की बढ़त दिला दी. इसके बाद फ्रांस ने पहले हाफ में बराबरी करने की काफी कोशिश की, लेकिन टीम स्पेन के डिफेंस को नहीं भेद सकी.
दूसरे हाफ में स्पेन का पूरी तरह से दबदबा देखने को मिला. मैच के 58वें मिनट में स्पेन के खिलाड़ी पेड्रो पोरो ने शानदार गोल करते हुए स्पेन की बढ़त को 2-0 कर दिया. 0-2 से पिछड़ने का दबाव साफतौर पर फ्रांस के खेल में नजर आया. टीम के कोच ने डेजिरे डुए और रयान चेर्की को मैदान पर उतारकर मैच की स्थिति को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ.
एम्बाप्पे ने कई बार स्पेन के डिफेंस को भेदने की कोशिश की, लेकिन हर बार विपक्षी टीम के गोलकीपर उनाई सिमोन उनके आगे चट्टान की तरह खड़े नजर आए. फ्रांस की टीम निर्धारित 90 मिनट में कोई गोल नहीं कर सके और स्पेन ने मुकाबले को 2-0 से अपने नाम करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया. खिताबी मुकाबले में अब स्पेन का सामना अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा.