Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • FIFA World Cup 2026 Vinicius Junior scores but Brazil share the spoils with Morocco in New York

Fifa World Cup: विनीसियस ने बचाई ब्राजील की लाज, मोरक्को के खिलाफ मुकाबला 1-1 से ड्रॉ

यह पहला मौका रहा, जब विनीसियस जूनियर के गोल के बावजूद ब्राजील मैच को अपने नाम करने में सफल नहीं हो सका. इससे पहले उन सभी 8 मुकाबलों में ब्राजील ने जीत दर्ज की थी, जिसमें विनीसियस ने गोल दागा था

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 14, 2026, 12:27 PM IST

Published On Jun 14, 2026, 12:27 PM IST

Last UpdatedJun 14, 2026, 12:27 PM IST

Brazil Football Team

Brazil Football Team

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप सी में ब्राजील और मोरक्को के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा. दोनों ही टीमों ने मुकाबले में शानदार खेल दिखाया और अंत तक जबरदस्त रोमांच देखने को मिला.

पांच बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को इस मैच में मोरक्को से कड़ी चुनौती मिली. मैच की शुरुआत से ही ब्राजील और मोरक्को ने आक्रामक खेल दिखाया, हालांकि मैच के 21वें मिनट में मोरक्को के हाथ पहली सफलता लगी. ब्राहिम डियाज के शानदार थ्रू बॉल ने ब्राजील के डिफेंस को भेदने में अहम भूमिका निभाई. इस पास पर इस्माइल साइबारी तेजी से आगे बढ़े और उन्होंने गोलकीपर एलिसन को छकाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया, पहले हाफ में ही मिली सफलता से मोरक्को का आत्मविश्वास बढ़ गया और टीम ने अपना आक्रामक खेल लगातार जारी रखा.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पहले हाफ में 1-1 रहा स्कोर

हालांकि, ब्राजील ने मोरक्को की इस बढ़त को ज्यादा देर बरकरार नहीं रहने दिया. मैच के 32वें मिनट में ब्राजील ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. ब्रूनो गिमारेस के बेहतरीन पास पर विनीसियस जूनियर ने अपनी स्किल का शानदार इस्तेमाल करते हुए गोल किया. उन्होंने बाएं फ्लैंक से गेंद को प्राप्त करने के बाद अंदर की तरफ कट लगाया और दाएं पैर से जबरदस्त शॉट लगाते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया. विनीसियस के गोल से स्कोर 1-1 से बराबर हो गया.

हाफ टाइम से पहले ब्राजील के पास बढ़त लेने का एक और मौका था, लेकिन लुकास पैक्वेटा का शानदार प्रयास बौनू ने शानदार बचाव करके रोक दिया. दूसरे हाफ में भी बौनू ने कई महत्वपूर्ण बचाव किए और मोरक्को को मैच में बनाए रखा. दोनों टीमों की तरफ से गोल करने के कई प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी.

विनीसियस जूनियर के गोल के बावजूद मैच ड्रॉ पर खत्म

ब्राजील के कोच कार्लो एंसेलोटी ने अंत में कुछ खिलाड़ियों को सब्स्टीट्यूट करके मैदान पर उतारा पर इसका भी कोई फायदा नहीं मिल सका. यह पहला मौका रहा, जब विनीसियस जूनियर के गोल के बावजूद ब्राजील मैच को अपने नाम करने में सफल नहीं हो सका. इससे पहले उन सभी 8 मुकाबलों में ब्राजील ने जीत दर्ज की थी, जिसमें विनीसियस ने गोल दागा था.

मैच के बाद ब्राजील के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छी शुरुआत नहीं की और पहले हाफ में काफी संघर्ष करना पड़ा. उन्होंने माना कि मोरक्को एक मजबूत टीम है और दूसरे हाफ में उनकी टीम ने बेहतर खेल दिखाया. एंसेलोटी ने कहा कि वह इस प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अब उनका ध्यान अगले मैच पर है

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

FIFA World Cup: लारिन के गोल ने कनाडा को दिलाया फीफा वर्ल्ड कप में पहला प्वॉइंट

FIFA World Cup: लारिन के गोल ने कनाडा को दिलाया फीफा वर्ल्ड कप में पहला प्वॉइंट
Fifa World Cup: ब्राजील के लिए बुरी खबर, मोरक्को के खिलाफ मैच से बाहर हुए नेमार

Fifa World Cup: ब्राजील के लिए बुरी खबर, मोरक्को के खिलाफ मैच से बाहर हुए नेमार
Fifa World Cup: अमेरिका ने धमाकेदार जीत के साथ किया आगाज, पराग्वे को 4-1 से हराया

Fifa World Cup: अमेरिका ने धमाकेदार जीत के साथ किया आगाज, पराग्वे को 4-1 से हराया
फुटबॉल के महाकुंभ के बीच ब्राजील के लिए बुरी खबर, वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी ब्रिटो का निधन

फुटबॉल के महाकुंभ के बीच ब्राजील के लिए बुरी खबर, वर्ल्ड कप विनिंग खिलाड़ी ब्रिटो का निधन

Latest News

wi-vs-sl-2nd-t20i

WI VS SL: हसरंगा-चमीरा ने गेंद से बरपाया कहर, श्रीलंका ने दूसरे टी20 मैच में वेस्टइंडीज को रौंदा
indw-vs-pakw-8

T20 WC में आज भारत- पाकिस्तान का 'महामुकाबला', हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, कब और कहां देखें ?
gurbaz-century

गौतम गंभीर के 'गुरुमंत्र' से गुरबाज ने जड़ा धमाकेदार शतक, मैच के बाद खोला राज
shubman-gill-222

शुभमन गिल ने रचा इतिहास, शिखर धवन का रिकॉर्ड ध्वस्त, कई दिग्गज पीछे छूटे

ind-vs-afg-odi

IND VS AFG: गुरबाज के शतक पर भारी पड़ी 'प्रिंस' गिल की पारी, टीम इंडिया ने 7 विकेट से मारी बाजी

rohit-sharma-429

रोहित शर्मा ने धर्मशाला में रचा इतिहास, मैदान पर उतरते ही ध्वस्त किया 37 साल पुराना भारतीय रिकॉर्ड

Editor's Pick

Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है