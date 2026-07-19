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Fifa World Cup final 2026 Live: लगातार दूसरे खिताब पर अर्जेंटीना की नजरें, मेसी करेंगे कमाल !

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 19, 2026, 11:45 PM IST

Published On Jul 19, 2026, 11:45 PM IST

Last UpdatedJul 19, 2026, 11:45 PM IST

Fifa 2026 final

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Fifa World Cup final 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आज आमने-सामने होगी. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी. स्पेन ने साल 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

फाइनल मैच में लियोनेल मेसी, लुटारो मार्टिनेज, मिकेल ओयारजबाल के अलावा लामीन यमाल पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी.

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Fifa World Cup final 2026 Live: लगातार दूसरे खिताब पर अर्जेंटीना की नजरें, मेसी करेंगे कमाल !

फीफा विश्‍व कप 2026 के फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्‍पेन से होगा. यह मुकाबला न्यूजर्सी स्टेडियम में होगी. दोनों टीम 60 साल बाद विश्व कप में टकरा रही हैं. 39 दिन और 103 मैच के इंतजार के बाद आज देर रात फुटबॉल को नया चैंपियन मिल जाएगा. भारतीय समयानुसार 20 जुलाई को 12.30 AM से मैच की शुरुआत होगी.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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