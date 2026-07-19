Fifa World Cup final 2026 Live: लगातार दूसरे खिताब पर अर्जेंटीना की नजरें, मेसी करेंगे कमाल !

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी.

Fifa World Cup final 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आज आमने-सामने होगी. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी. स्पेन ने साल 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.

फाइनल मैच में लियोनेल मेसी, लुटारो मार्टिनेज, मिकेल ओयारजबाल के अलावा लामीन यमाल पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी.