Fifa World Cup final 2026 Live: लगातार दूसरे खिताब पर अर्जेंटीना की नजरें, मेसी करेंगे कमाल !

लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी.
Published On Jul 19, 2026, 11:45 PM IST
Last UpdatedJul 19, 2026, 11:45 PM IST
Fifa 2026 final
Fifa World Cup final 2026: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीम आज आमने-सामने होगी. लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार ट्रॉफी जीतने का प्रयास करेगी, वहीं स्पेन की टीम पिछले 16 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे का अंत करना चाहेगी. स्पेन ने साल 2010 में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
फाइनल मैच में लियोनेल मेसी, लुटारो मार्टिनेज, मिकेल ओयारजबाल के अलावा लामीन यमाल पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी.
फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में गत चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा. यह मुकाबला न्यूजर्सी स्टेडियम में होगी. दोनों टीम 60 साल बाद विश्व कप में टकरा रही हैं. 39 दिन और 103 मैच के इंतजार के बाद आज देर रात फुटबॉल को नया चैंपियन मिल जाएगा. भारतीय समयानुसार 20 जुलाई को 12.30 AM से मैच की शुरुआत होगी.