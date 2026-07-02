Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

Fifa World Cup 2026: हैरी केन ने दागे दो गोल, इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया

फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड टीम अफ्रीकी टीमों के खिलाफ अपने पिछले नौ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारी थी, इस टीम ने अटलांटा में भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 02, 2026, 02:18 PM IST

Published On Jul 02, 2026, 02:18 PM IST

Last UpdatedJul 02, 2026, 02:18 PM IST

England football team

England football team

Fifa World Cup: फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बुधवार को ‘राउंड ऑफ 32’ के मैच में इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली. अब छह जुलाई को इस टीम का सामना मेक्सिको सिटी स्टेडियम में मेक्सिको के साथ होगा.

बुधवार को अटलांटा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में कप्तान हैरी केन ने शानदार खेल दिखाते हुए दो गोल किए, जिसने इंग्लैंड को एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करने में मदद की. थॉमस ट्यूशेल की टीम सातवें मिनट से ही पिछड़ रही थी, डीआर कांगो के लिए 7वें मिनट में ब्रायन सिपेंगा ने पहला गोल किया था, लेकिन 75वें मिनट में हैरी केन ने बराबरी का गोल किया और फिर 86वें मिनट में शानदार विनिंग गोल करके मैच का पासा पलट दिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

हाफ-टाइम में एक गोल से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड की वापसी

1986 के बाद वर्ल्ड कप में यह पहली बार है जब ‘थ्री लायंस’ (इंग्लैंड टीम) हाफ-टाइम में एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए मैच जीती और मुश्किल स्थिति से उबरकर ‘राउंड ऑफ 16’ में पहुंची है. फीफा वर्ल्ड कप 1966 की चैंपियन इंग्लैंड टीम अफ्रीकी टीमों के खिलाफ अपने पिछले नौ वर्ल्ड कप मुकाबलों में कभी नहीं हारी थी, इस टीम ने अटलांटा में भी इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा है.

जर्मनी और नीदरलैंड के नॉक-आउट स्टेज में वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड भी जल्दी घर लौट सकती है क्योंकि वे एक घंटे का खेल होने के बाद भी एक गोल से पीछे थे. उन्होंने दूसरे हाफ में कई मौके बनाए लेकिन कांगो के गोलकीपर लियोनेल मपासी ने उन्हें रोक दिया, उन्होंने कुछ शानदार बचाव किए और मैच के आखिर तक कांगो की उम्मीदें जिंदा रखीं.

POR VS CRO
POR VS CRO

पहली बार वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच खेल रही कांगो ने दिखाया शानदार खेल

कांगो ने पहले कभी वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच नहीं खेला था, फिर भी उन्होंने सातवें मिनट में सिपेंगा के पहले इंटरनेशनल गोल के साथ शानदार शुरुआत की, दाईं ओर से आई एक क्रॉस-फील्ड बॉल को चांसल म्बेम्बा ने सिपेंगा की तरफ बढ़ाया, सिपेंगा बॉक्स के बाईं ओर पूरी तरह से खाली थे और उन्होंने एक लो शॉट मारा जिसने जॉर्डन पिकफोर्ड को उनके नियर पोस्ट पर छका दिया.

इंग्लैंड ने वापसी करने में थोड़ा समय लिया और फिर कई बेहतरीन मौके बनाए. डीआर कांगो के गोलकीपर लियोनेल म्पासी ने जूड बेलिंगहम के दो हेडर को शानदार ढंग से बचाया, इसी बीच, नोनी माडुएके के बॉक्स में दौड़ने से रैशफोर्ड के लिए दूर वाले पोस्ट पर शूट करने का मौका बना, लेकिन एरॉन वान-बिसाका ने उसे गोल-लाइन से क्लियर कर दिया, फिर हाफ-टाइम से ठीक पहले, म्पासी ने कॉर्नर के बाद केन की नजदीक से मारी गई वॉली को रोक दिया. दूसरी तरफ, कांगो दूसरा गोल कर सकता था, योएन विसा ने वान-बिसाका के लो सेंटर को पोस्ट पर मार दिया, लेकिन टीम गोल दागने से चूक गई.

75वें और 86वें मिनट में केन ने दागे गोल

ट्यूशेल द्वारा विंगर्स में बदलाव करने से टीम में वापसी की उम्मीद जगी. सब्स्टीट्यूट एंथनी गॉर्डन ने केन के लिए क्रॉस डाला और केन ने हेडर से गोल किया, नंबर 13 निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए लकी साबित हुआ, क्योंकि केन अपने मार्कर से दूर हटे और नियर पोस्ट के अंदर एक ऐसा शॉट मारा जिसे रोकना नामुमकिन था, 75वें और 86वें मिनट में केन ने गोल दागकर इंग्लैंड की जीत सुनिश्चित की.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

FIFA WORLD CUP 2026 : मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराया, 1986 के बाद नॉकआउट में पहली जीत दर्ज की

FIFA WORLD CUP 2026 : मेक्सिको ने इक्वाडोर को हराया, 1986 के बाद नॉकआउट में पहली जीत दर्ज की
स्वीडन को हराकर फ्रांस अंतिम-16 में पहुंचा, एमबाप्पे ने खतरे में डाला मेसी का रिकॉर्ड

स्वीडन को हराकर फ्रांस अंतिम-16 में पहुंचा, एमबाप्पे ने खतरे में डाला मेसी का रिकॉर्ड
'अभी कुछ तय नहीं, भविष्य पर करूंगा विचार', फीफा से नीदरलैंड का सफर हुआ खत्म

'अभी कुछ तय नहीं, भविष्य पर करूंगा विचार', फीफा से नीदरलैंड का सफर हुआ खत्म

मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

मोरक्को ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर अंतिम-16 में जगह बनाई

Latest News

england-football-team-3

Fifa World Cup 2026: हैरी केन ने दागे दो गोल, इंग्लैंड ने डीआर कांगो को 2-1 से हराया
ishan-kishan-abhishek-sharma-2

'क्या कर रहा है यार?', ईशान पर क्यों भड़क उठे अभिषेक, टीम इंडिया ने चुकाई कीमत
vaibhav-sunil-gavaskar

'देरी उन पर दबाव डालेगी', वैभव को प्लेइंग इलेवन में न रखने पर गावस्कर की राय
shreyas-iyer-155

ENG vs IND: इंग्लैंड में श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, फिफ्टी लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान
ind-vs-eng-1st-t20i-match

IND VS ENG: बारिश की भेंट चढ़ा पहला टी-20 मैच, अभिषेक- अय्यर की पारी 'बेकार'
shreyas-iyer-154

IND VS ENG: श्रेयस अय्यर ने बतौर कप्तान जड़ा पहला अर्धशतक, विराट कोहली का रिकॉर्ड ध्वस्त

Editor's Pick

How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर