FIFA World Cup: उलटफेर का शिकार होते-होते बचा अर्जेंटीना, केप वर्डे ने दी जोरदार टक्कर

केप वर्डे ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अर्जेंटीना की टीम ने शनिवार को मियामी स्टेडियम में 124 मिनट तक चले मुकाबले में 3-2 से जीत हासिल की. अर्जेंटीना की टीम अब FIFA वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ़ 16 में मिस्र का सामना करेगी.

‘ब्लू शार्क’ (केप वर्डे टीम) ने लियोनेल मेसी और उनकी टीम को हर कदम पर चुनौती दी, दो बार पिछड़ने के बाद केप वर्डे की टीम बराबरी पर लौटा, जब अर्जेंटीना 3-2 से आगे हुआ, तब भी उन्होंने तीसरे बराबरी वाले गोल के लिए अथक संघर्ष किया, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन ने जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी.

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वर्ल्ड कप में लगातार आठवें मैच में मेसी ने किया गोल

शुरुआती 15 मिनट तक अर्जेंटीना का बॉल पर कब्ज़ा रहा, वे धैर्यपूर्वक गेंद को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते रहे और पहले गोल के लिए मौका तलाशते रहे। एक शानदार पासिंग क्रम में लियोनेल मेसी को बॉक्स के अंदर गेंद मिली, लेकिन मुश्किल एंगल से लिया गया उनका शॉट बाएं पोस्ट के बाहर चला गया. लेकिन पहले हाफ के 29वें मिनट में उन्होंने इसका बदला ले लिया. लिसेंड्रो मार्टिनेज ने उन्हें दौड़ते हुए देखा और मेसी को सटीक पास दिया, जिससे स्कोर 1-0 हो गया. मेसी ने अब FIFA वर्ल्ड कप में लगातार आठ मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है.

हाफटाइम से पहले, एंज़ो फर्नांडीज को एरिया के किनारे पर गेंद मिली और उन्होंने मिड-रेंज से शॉट लिया, लेकिन गोलकीपर वोज़िन्हा ने उसे रोककर स्कोर वही बनाए रखा. दूसरे हाफ की शुरुआत में, केप वर्डे को डेरोय डुआर्टे के लॉन्ग-रेंज शॉट से एक अच्छा मौका मिला, जिसे एमिलियानो मार्टिनेज ने बखूबी बचाया, लेकिन डुआर्टे को दूसरा मौका भी मिला, बॉक्स के पार एक निचले और तेज़ शॉट के साथ उन्होंने स्कोर 1-1 कर दिया.

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अर्जेंटीना ने मैच में बनाए रखा दबदबा

अर्जेंटीना ने दबाव बनाए रखा, लौटारो मार्टिनेज ने गेंद को फ्लिक किया और पहली बार में ही मेसी को पास दिया, लेकिन लियो वोज़िन्हा के खिलाफ वन-ऑन-वन ​​मुकाबले में चूक गए। कुछ मिनट बाद, केप वर्डे के गोलकीपर को फिर से हरकत में आना पड़ा; इस बार उन्होंने मेसी की फ्री-किक को बचाया जो उनके बाएं पोस्ट की ओर जा रही थी.

खेल खत्म होने में 10 मिनट बाकी थे, तभी टीम के एक बेहतरीन मूव के बाद मोलिना ने सटीक कटबैक दिया. रॉबर्टो लोपेज़ ने इसे रोक लिया, जबकि एंज़ो फर्नांडीज करीब से इसे टैप-इन करने का इंतज़ार कर रहे थे, इसके बाद, स्टॉपेज टाइम में वोज़िन्हा को फिर से हरकत में आना पड़ा: मेसी की एक और फ्री-किक पर, गेंद के रास्ते में बदलाव (डिफ्लेक्शन) होने के बावजूद गोलकीपर ने उसे बचा लिया.

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एक्स्ट्रा टाइम में निकला मैच का नतीजा

स्कोर 1-1 से बराबर होने के कारण, अर्जेंटीना और केप वर्डे को एक्स्ट्रा टाइम में अपनी किस्मत का फैसला करना पड़ा, बाईं ओर से मिली कॉर्नर किक के बाद, लिसैंड्रो मार्टिनेज ने दूर वाले पोस्ट पर गेंद को कंट्रोल किया और गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया. लिसैंड्रो मार्टिनेज के गोल के बाद भी केप वर्डे ने हार नहीं मानी और एक्स्ट्रा टाइम के पहले हाफ के खत्म होने से ठीक पहले लोपेस कैब्राल ने शानदार अंदाज़ में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, लेकिन आखिरकार उनका सपना टूट गया, क्योंकि मेसी के कॉर्नर पर एक ‘ओन गोल’ (अपनी ही टीम के खिलाड़ी से गोल) हो गया, जिससे अर्जेंटीना अंतिम-16 में पहुंच गया.