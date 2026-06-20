Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

Fifa World Cup: हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर तुर्किये, पैराग्वे की उम्मीदें कायम

10 खिलाड़ियों संग खेल रही पैराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया, गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्किये को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 20, 2026, 03:28 PM IST

Published On Jun 20, 2026, 03:28 PM IST

Last UpdatedJun 20, 2026, 03:28 PM IST

Fifa World Cup

Fifa World Cup

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में पैराग्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तुर्किये को 1-0 से हराया. सैन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियम में इस जीत के साथ पैराग्वे ने टूर्नामेंट के अगले राउंड में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है. वहीं हार के साथ ही तुर्किये का टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो गया है.

मैच का एकमात्र गोल मटियास गैलार्जा ने खेल शुरू होने के सिर्फ 64 सेकंड बाद किया. यह मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे तेज गोल भी है, गैलार्जा ने करीब 25 मीटर की दूरी से जोरदार शॉट लगाया और तुर्किये के गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा. इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे तेज गोल का रिकॉर्ड मोरक्को के इस्माइल सैबारी के नाम था, जिन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ 70 सेकंड में गोल किया था.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पैराग्वे के मिडफील्डर को मिली सजा

पैराग्वे ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच पर अपनी पकड़ बनाई रखी। हालांकि, हाफ टाइम से ठीक पहले टीम को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया. पैराग्वे के मिडफील्डर वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बने, जिन्हें फीफा के नए अनुशासनात्मक नियम के तहत सजा मिली. अल्मिरोन ने मर्ट मुल्डुर के साथ मुकाबले के दौरान अपना मुंह ढक लिया था और इसी कारण उन्हें रेड कार्ड थमाया गया. वीएआर रिव्यू के बाद इस फैसले को पूरी तरह से सही ठहराया गया और पैराग्वे को पूरा दूसरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा.

ned-swe
ned-swe

10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही पराग्वे का शानदार प्रदर्शन

टूर्नामेंट से पहले लाए गए इस नए नियम के तहत, अगर कोई खिलाड़ी मुकाबले के दौरान अपना मुंह ढकता है तो उसे रेड कार्ड दिखाना जरूरी है, यह नियम उस घटना के बाद लाया गया, जब बेनफिका के खिलाड़ी जियानलुका प्रेस्टियानी पर आरोप लगा था कि उन्होंने रियल मैड्रिड के खिलाड़ी विनिसियस जूनियर से मुंह छिपाकर भेदभावपूर्ण टिप्पणी की थी. दूसरे हाफ में तुर्किये ने बराबरी का गोल करने के लिए लगातार दबाव बनाया. टीम ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा और कई हमले किए, लेकिन 10 खिलाड़ियों संग खेल रही पैराग्वे की टीम ने शानदार रक्षात्मक खेल दिखाया, गोलकीपर और डिफेंस लाइन ने मिलकर तुर्किये को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

Fifa World Cup: ब्राजील के फैंस के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे नेमार

Fifa World Cup: ब्राजील के फैंस के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे नेमार
FIFA WORLD CUP 2026: मटियास गैलार्जा ने 64 सेकंड में किया गोल, नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि

FIFA WORLD CUP 2026: मटियास गैलार्जा ने 64 सेकंड में किया गोल, नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि

शानदार प्रदर्शन के बाद खुशी से झूमे जोहान मंजाम्बी, खेल को लेकर दिया बड़ा बयान

शानदार प्रदर्शन के बाद खुशी से झूमे जोहान मंजाम्बी, खेल को लेकर दिया बड़ा बयान

जोनाथन डेविड की हैटट्रिक, कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर हासिल की पहली जीत

जोनाथन डेविड की हैटट्रिक, कनाडा ने कतर को 6-0 से हराकर हासिल की पहली जीत

Latest News

neymar-4

Fifa World Cup: ब्राजील के फैंस के लिए खुशखबरी, स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेंगे नेमार
ind-vs-afg-27

IND VS AFG 3rd ODI Live Score: प्रसिद्ध कृष्णा ने अफगानिस्तान को बैकफुट पर धकेला
fifa-5

FIFA WORLD CUP 2026: मटियास गैलार्जा ने 64 सेकंड में किया गोल, नाम दर्ज हुई बड़ी उपलब्धि

rohit-sharma-432

चेन्नई में कैसी होगी तीसरे वनडे की पिच, रनों का अंबार या विकेटों की बौछार
fifa-usa

अमेरिका ने एकतरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया, अगले राउंड में बनाई जगह
hardik-nitish-ryan

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह