Fifa World Cup 2026: पुर्तगाल vs क्रोएशिया... बाइचुंग भूटिया ने इस टीम का किया समर्थन

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने कहा है कि ग्रुप-स्टेज में साधारण प्रदर्शन के बावजूद पुर्तगाल फीफा विश्व कप 2026 में खिताब का प्रबल दावेदार है. भूटिया का मानना है कि पुर्तगाल राउंड ऑफ 32 मुकाबले अपना प्रदर्शन बेहतर करेगा और क्रोएशिया को हरा देगा.

जी5 के फीफा विश्व कप 2026 कवरेज टीम के विशेषज्ञ पैनल का हिस्सा भूटिया ने कहा, मुझे नहीं लगता कि क्रोएशिया उन्हें बाहर कर पाएगा, पुर्तगाल निश्चित रूप से दावेदार है, हालांकि हमने उन्हें अब तक वैसा खेलते नहीं देखा है, लेकिन नॉकआउट स्टेज अलग होते हैं, उनमें पूरी तरह से अलग स्तर का प्रदर्शन करने की क्षमता है, मुझे लगता है कि नॉकआउट में हम पुर्तगाल का एक अलग रूप देखेंगे.

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‘पुर्तगाल के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं’

भूटिया ने कहा, पुर्तगाल की ताकत टीम में फैली क्षमता में है, न कि सिर्फ अपने कप्तान पर निर्भर रहने में, उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले ही बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बड़ा सवाल यह है कि क्या उनका रचनात्मक मिडफील्ड लगातार रोनाल्डो के लिए मौके बना पाएगा.

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, पुर्तगाल का आक्रामक अंदाज जीतेगा, खासकर अगर वे तेजी से बदलाव कर सकें और अटैक कर सकें. हालांकि, एक कमजोरी एक सच्चे रक्षात्मक मिडफील्डर की कमी है जो लगातार गेंद जीत सके और खेल को रक्षात्मक से आक्रामक अंदाज में बदल सके. उन्होंने कहा, उनके पास पहले से ही बहुत ज्यादा ताकत है, बेहतरीन आक्रामक मिडफील्डर, एक बेहतरीन फ्रंटलाइन, और दो फुल-बैक जिन्हें अटैक करना पसंद है, उन्हें बस पिच के बीच में किसी ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो मिडफील्ड को स्थिर कर सके.

POR VS CRO

लुका मोड्रिक पर निर्भर है क्रोएशिया की टीम: भुटिया

पूर्व दिग्गज भारतीय फुटबॉलर ने कहा कि मौजूदा क्रोएशियाई टीम में पिछली पीढ़ियों जैसी क्वालिटी नहीं है. उन्होंने कहा, क्रोएशिया एक मजबूत टीम रही है जो हमेशा नतीजे पाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेती है, हालांकि, मुझे नहीं लगता कि इस बार उनके पास वैसी क्षमता है, उनके पास मोड्रिक जैसे शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उम्र उनके साथ नहीं है. उन्होंने बहुत पेस खो दी है, और उनका खेल धीमा हो गया है, अगर क्रोएशिया को इस मैच से कुछ हासिल करना है, तो लुका मोड्रिक को ज्यादा असर डालना होगा, पुर्तगाल सिर्फ रोनाल्डो पर निर्भर नहीं है, लेकिन क्रोएशिया को मोड्रिक की तरफ जरूर देखना होगा.

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रोनाल्डो और लुका मोड्रिक के बीच होगी जबरदस्त जंग

पुर्तगाल और क्रोएशिया शुक्रवार की सुबह टोरंटो में राउंड ऑफ 32 में भिड़ेंगे. यह मुकाबला आधुनिक फुटबॉल के दो सबसे बड़े स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लुका मोड्रिक की वजह से भी चर्चा में है, अपना छठा और संभवत: आखिरी विश्व कप खेल रहे दोनों दिग्गज अपनी टीमों को अगले राउंड में ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे. पुर्तगाल डीआर कांगो के खिलाफ ड्रॉ, उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जीत और कोलंबिया से हार के बाद अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंची है, जबकि क्रोएशिया ने इंग्लैंड से शुरुआती हार के बाद घाना और पनामा पर जीत हासिल करके राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाई है.