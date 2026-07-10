हम आगे बढ़ते रहेंगे, यहां रुकेंगे नहीं... हार से निराश नहीं हैं मोरक्को के हेड कोच

मोरक्को का FIFA वर्ल्ड कप 2026 का सफ़र क्वार्टर-फ़ाइनल में फ्रांस से 2-0 की हार के साथ खत्म हो गया, मगर टीम के हेड कोच मोहम्मद ओआहबी अपनी टीम के भविष्य को लेकर सकारात्मक हैं. हार के बाद उन्होंने कहा कि ‘एटलस लायंस’ ने ग्लोबल स्टेज पर लगातार सफलता के लिए नींव रख दी है.

बोस्टन स्टेडियम में दूसरे हाफ में हुए गोल ने मोरक्को की उम्मीदों को खत्म कर दिया और फ्रांस ने सेमी-फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली. काइलियन एम्बाप्पे ने अहम भूमिका निभाई और ‘लेस ब्लूज़’ (फ्रांस की टीम) ने एक बार फिर अफ्रीकी टीम के खिलाफ अपनी ताकत साबित की. इससे पहले 2022 वर्ल्ड कप के सेमी-फ़ाइनल में भी फ्रांस ने ही मोरक्को को बाहर किया था.

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इस हार के साथ मोरक्को का ऐतिहासिक सफ़र खत्म हो गया, हालांकि वे लगातार दो FIFA वर्ल्ड कप में क्वार्टर-फ़ाइनल तक पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी देश बने.

हमारा सामना एक बहुत मुश्किल प्रतिद्वंद्वी से था: ओआहबी

मैच के बाद ओआहबी ने माना कि टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में से एक के खिलाफ अपनी पकड़ बनाना उनकी टीम के लिए मुश्किल था.उन्होंने कहा कि हमें यह मानना ​​होगा कि हमारा सामना एक बहुत मुश्किल प्रतिद्वंद्वी से था,पहले हाफ में हमें काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन बोनू के पेनल्टी सेव ने हमें खेल में बनाए रखा. उन्होंने आगे कहा कि दूसरे हाफ में हमने बेहतर बचाव किया और बॉल पर नियंत्रण के मामले में शांत रहे. हमने दूसरे हाफ की शुरुआत अच्छी की, लेकिन उनका गोल एक अजीब घटनाक्रम से हुआ और यह अंततः एम्बाप्पे की शानदार व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण ही गोल हुआ.

‘हमें विश्वास बनाए रखना होगा और काम करते रहना होगा’

टूर्नामेंट से सिर्फ़ तीन महीने पहले टीम की कमान संभालने वाले मोरक्को के कोच ने कहा कि उनकी टीम को इस निराशा का इस्तेमाल सुधार के लिए प्रेरणा के तौर पर करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अंत में यह मुश्किल था, लेकिन हमें विश्वास बनाए रखना होगा और काम करते रहना होगा, हमें बुनियादी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है ताकि जब खिलाड़ी चोटिल हों या अपनी सर्वश्रेष्ठ फ़ॉर्म में न हों, तो हमारे पास बेंच पर भरोसेमंद विकल्प मौजूद हों.

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‘मोरक्को का भविष्य उज्ज्वल है, हम यहां रुकेंगे नहीं’

हेड कोच ने कहा कि हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम यहां रुकेंगे नहीं, हम निराश हैं क्योंकि हम और आगे जाना चाहते थे, लेकिन आज जो हुआ उसे हमें स्वीकार करना होगा. टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद, ओआहबी का मानना ​​है कि मोरक्को का भविष्य उज्ज्वल है,खासकर इसलिए क्योंकि उन्होंने टीम को 2025 में FIFA U-20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताया था.उन्होंने कहा, अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो मोरक्को का भविष्य उज्ज्वल है, हमारे पास खिलाड़ियों का एक मजबूत ग्रुप और कुछ बेहतरीन युवा टैलेंट हैं, हम आत्मविश्वास बनाए रखेंगे और इस हार से निराश नहीं होंगे.

टूर्नामेंट के दौरान मोरक्को के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले मिडफील्डर अयूब बौआदी ने माना कि फ्रांस की बेहतरीन खेल क्षमता के कारण उनकी टीम अपना गेम प्लान लागू नहीं कर पाई.

बौआदी ने कहा, “हम अपना सामान्य खेल खेलना चाहते थे और हमने ट्रेनिंग के दौरान कोच के साथ इसके कुछ पहलुओं पर काम भी किया था, लेकिन फुटबॉल कोई सटीक विज्ञान नहीं है और चीजें वैसी नहीं हुईं जैसी हमने योजना बनाई थी। हमें हालात के हिसाब से ढलना होगा। हमारे प्रतिद्वंद्वियों ने अच्छा खेला और हमें इसे स्वीकार करना होगा.

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‘क्वार्टर फाइनल की हार भविष्य के लिए सबक देगी’

मोरक्को के अभियान पर बात करते हुए, इस युवा खिलाड़ी ने कहा कि क्वार्टर फाइनल की हार भविष्य के लिए बहुमूल्य सबक देगी. उन्होंने कहा, मैच से पहले हमें पता था कि हमारा सामना फ्रांस की एक बहुत मजबूत टीम से होने वाला है, हमें पता था कि यह मुश्किल होगा और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और खिलाड़ियों ने ठीक वैसा ही किया, सभी ने अपना 100 प्रतिशत दिया, लेकिन फुटबॉल ऐसा ही है आप हर मैच नहीं जीत सकते।”

उन्होंने आगे कहा,यह मैच हमें भविष्य के टूर्नामेंटों के लिए तैयार होने में मदद करेगा क्योंकि इसने हमें दिखाया कि हममें क्या कमी है और अगर हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किन छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है.