Fifa World Cup: कोलंबिया ने हासिल किया राउंड ऑफ 16 का टिकट, घाना को 1-0 से दी मात

कोलंबिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपने अजेय रिकॉर्ड को राउंड ऑफ 32 में भी बरकरार रखा है। टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कैनसस सिटी स्टेडियम में घाना को 1-0 से हराया।

इस जीत के साथ ही कोलंबिया ने अंतिम 16 का टिकट हासिल कर लिया है. मैच में शुरुआत से ही कोलंबिया ने आक्रामक खेल दिखाया और घाना के डिफेंस पर लगातार दबाव बनाया. टीम को इसका फायदा भी जल्द ही मिला. मैच के 14वें मिनट में जॉन एरियास ने कोलंबिया की ओर से पहला गोल दागा. लुइस जेवियर सुआरेज के असिस्ट पर एरियास ने शानदार गोल दागा।

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पहले हाफ में कोलंबिया ने बढ़त को दोगुना करने के कई मौके बनाए. लुइस डियाज ने बॉक्स के अंदर से एक अच्छा शॉट लगाया, लेकिन वह लक्ष्य से चूक गया. वहीं, जोहान मोजिका के हेडर को घाना के गोलकीपर लॉरेंस अती-जिगी ने शानदार तरीके से बचाया, घाना की तरफ से भी कुछ हमले किए गए, लेकिन टीम कोलंबिया के डिफेंस को पहले हाफ में भेदने में नाकाम रही.

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मैच में रहा कोलंबिया का दबदबा

दूसरे हाफ में भी कोलंबिया का दबदबा बना रहा. 56वें मिनट में लुइस डियाज ने एक और बार गेंद को नेट में पहुंचाया, लेकिन यह गोल ऑफसाइड होने के कारण अमान्य घोषित किया गया, इसके बाद भी कोलंबिया ने लगातार हमले जारी रखे, लेकिन टीम को दूसरा गोल करने में सफलता हाथ नहीं लग सकी. घाना की टीम पूरे मैच में कोलंबिया की मजबूत डिफेंस को भेदने में सफल नहीं हो पाई, मैच के दौरान घाना का एक भी शॉट टारगेट पर नहीं लग सका.

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कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा

अंतिम मिनटों में कोलंबिया ने अपनी बढ़त को सुरक्षित रखने पर ध्यान दिया और डिफेंस को मजबूत बनाए रखा. टीम ने संयम के साथ खेलते हुए घाना को कोई बड़ा मौका नहीं दिया और 1-0 की बढ़त को अंत तक बनाए रखा. राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से 8 जुलाई को वैंकूवर में होगा. स्विट्जरलैंड ने अपने पिछले मुकाबले में अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अंतिम 16 का टिकट हासिल किया है