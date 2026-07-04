Fifa World Cup: नॉकआउट में जीत के बाद फिलिस्तीनी झंडा लहराते नजर आए मिस्त्र के हेड कोच

मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के अंतिम-16 में जगह बनाई. टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद हेड कोच होसम हसन फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए नजर आए, और उन्होंने इस जीत को फिलिस्तीन के लोगों को समर्पित किया.

डलास स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 मुकाबले में मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अंतिम 16 का टिकट हासिल किया.

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वर्ल्ड कप इतिहास में पहली नॉकआउट जीत

यह मिस्र की वर्ल्ड कप इतिहास में पहली नॉकआउट जीत रही. इस जीत के साथ मिस्र उन चुनिंदा अफ्रीकी टीमों में शामिल हो गई है जिन्होंने वर्ल्ड कप मुकाबले को पेनल्टी शूटआउट में जीता है, इससे पहले, मोरक्को ने 2022 और 2006 में पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज की थी.

होसम हसन मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के झंडे लेकर पहुंचे

मैच खत्म होने के बाद होसम हसन पिच पर मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के झंडे लेकर पहुंचे.स्टेडियम में मौजूद कई प्रशंसकों ने “फ्री फिलिस्तीन” के नारे भी लगाए. हसन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह जीत केवल मिस्र के लिए नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के लोगों के लिए भी है, उन्होंने कहा, मैं यह जीत मिस्र और फिलिस्तीन दोनों के लोगों को समर्पित करता हूं, वे दयालु और इज्जतदार लोग हैं, भगवान उनके शहीदों पर रहम करे और उन्हें ताकत दें.

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120 मिलियन लोगों को खुश कर दिया: हैसेम हसन

ऐतिहासिक जीत के बाद टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी हैसेम हसन ने कहा कि इस सफलता से उनके देश के लगभग 120 मिलियन लोग खुश हुए होंगे. मैच के बाद हसन ने कहा कि यह जीत सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का पल है। फॉरवर्ड खिलाड़ी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होटल के बाहर बड़ी संख्या में मिस्र के प्रशंसक उनका स्वागत करने के लिए मौजूद होंगे। उनके अनुसार यह दिन उनके करियर के सबसे खास दिनों में से एक है.

Fifa World Cup: मिस्र ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत, पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया को 4-2 से हराया

हसन ने ‘फीफा’ से बातचीत में कहा, सच कहूं तो यह अविश्वसनीय एहसास है, हमने आज 120 मिलियन लोगों को खुश किया है, पूरे देश में जश्न मनाया जाएगा, इतने लोगों की खुशी का कारण बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जब आप जानते हैं कि आपने इतने लोगों को खुश किया है, तो आपको भी बहुत खुशी मिलती है, यह हमारे लिए परफेक्ट दिन है, अब हम लॉकर रूम में जश्न मनाने के लिए उत्साहित हैं और उम्मीद है कि होटल में हमारे फैंस हमारा इंतजार कर रहे होंगे.