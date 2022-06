एंटवर्प: गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने निर्धारित समय के भीतर कई गोल बचाने के बाद रोमांचक पेनल्टी शूटआउट में एक पेनल्टी स्ट्रोक बचाया जिसकी मदद से भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक चैम्पियन बेल्जियम को एफआईएच प्रो लीग के पहले मैच में 5-4 से हरा दिया.

भारतीय टीम 1 -3 से पीछे थी जब आठ मिनट का ही खेल बचा था लेकिन स्कोर 3-3 से बराबर करके मैच को शूटआउट में खींच दिया.

श्रीजेश ने अलेक्जेंडर हेंडरिक्स का शॉट बचाया जो तीसरी पेनल्टी लेने उतरे थे. शूटआउट जब 4 -4 से बराबरी पर था तब आकाशदीप ने गोल करके स्कोर 5-4 कर दिया.

मैच के दौरान श्रीजेश ने कई गोल बचाए लेकिन आखिरी क्वार्टर में बचाए गए दो गोल काफी महत्वपूर्ण साबित हुए.

पहले क्वॉर्टर में कोई गोल नहीं हो सका जिसमें श्रीजेश ने दो शॉट बचाए.

We’ve seen some incredible saves from him! ?

Sreejesh proved that he won’t get conquered and will lead India to a shootout victory over Belgium. ?#IndiaKaGame #HockeyIndia #FIHProLeague #HockeyAtItsBest @CMO_Odisha @sports_odisha @IndiaSports @Media_SAI @16Sreejesh pic.twitter.com/AJ4yydMdps

— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 11, 2022