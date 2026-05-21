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हार्दिक के लिए कुछ ठीक नहीं चल रहा, पहले MI को मिली हार अब हार्दिक पर लगा तगड़ा जुर्माना

हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2026 में अब तक कुछ ठीक नहीं रहा है. टीम को पहले हार का सामना करना पड़ा अब पांड्या पर भी तगड़ा जुर्माना लगा है.

Edited By : Saurav Kumar |May 21, 2026, 01:32 PM IST

Published On May 21, 2026, 01:32 PM IST

Last UpdatedMay 21, 2026, 01:32 PM IST

hardik Pandya

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हार्दिक पांड्या के लिए आईपीएल 2026 में कुछ भी ठीक नहीं चला. टीम पूरे सीजन अपने प्रदर्शन को लेकर जूझते नजर आई और प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाई. मुंबई के खराब प्रदर्शन को लेकर उनकी टीम की भी काफी आलोचनी हुई. इन्हीं आलोचनाओं और बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली हार के बाद हार्दिक पांड्या पर अब जुर्माने का भी चाबुक चला है. हार्दिक पर मैच के बाद तगड़ा जुर्माना लगा है.

हार्दिक पर लगा 10 फीसदी जुर्माना

मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. हार्दिक के खाते में एक डिमेरिट प्वाइंट भी जोड़ा गया है. आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच हुए मुकाबले में हार्दिक को आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल एक का दोषी पाया गया है.

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दरअसल, मैच की दूसरी पारी के 10वें ओवर की चौथी गेंद फेंकने के बाद अपने रन-अप पर लौटते हुए हार्दिक ने जानबूझकर स्टंप्स की बेल्स को गिरा दिया था. हार्दिक ने आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.2 का उल्लंघन किया है, जो मैच के दौरान क्रिकेट उपकरण या कपड़ों, मैदान के उपकरण या फिक्स्चर और फिटिंग के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है.

हार्दिक ने मान ली अपनी गलती

हार्दिक ने अपनी गलती को मानते हुए जुर्माना स्वीकार कर लिया. हार्दिक का प्रदर्शन इस मुकाबले में कुछ खास नहीं रहा. उन्होंने गेंदबाजी में सिर्फ 2 ओवर डाले, जबकि बल्लेबाजी में 27 गेंदों का सामना करने के बाद वह सिर्फ 26 रन ही बना सके. अपनी इस पारी में उन्होंने दो चौके और एक छक्का लगाया.

मुंबई इंडियंस को केकेआर के खिलाफ 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी एमआई का बल्लेबाजी क्रम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सका. रोहित शर्मा 15 रन ही बना सके, तो रयान रिकेल्टन 6 रन बनाकर कैमरून ग्रीन का शिकार बने. नमन धीर अपना खाता तक नहीं खोल सके.

वहीं, सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म इस मुकाबले में भी जारी रही और वह 15 रन बनाकर सौरभ दुबे की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए. तिलक वर्मा 32 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 20 रन ही बना सके. अंत के ओवरों में कॉर्बिन बॉश ने 18 गेंदों में नाबाद 32 रन बनाए, जिसके बूते टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 147 रनों के टोटल तक पहुंचने में सफल रही.

हालांकि, एमआई के गेंदबाज 148 रनों के लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके और केकेआर ने 6 विकेट खोकर 18.5 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया. मनीष पांडे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 45 रनों की दमदार पारी खेली, तो रोवमैन पॉवेल ने 30 गेंदों में 40 रन बनाए. एमआई प्लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी है.

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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