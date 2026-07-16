'गंभीर पर उठेंगी कई उंगलियां', RCB के पूर्व स्टार का टीम इंडिया के कोच पर बड़ा बयान

साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डि विलियर्स का मानना है कि लगातार दो टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर दबाव होगा. लेकिन इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी यह चेतावनी की तरह होगी. डिविलियर्स ने यह माना कि गौतम गंभीर को जिम्मेदार माना जाएगा. और...
Published On Jul 16, 2026, 02:02 PM IST
Last UpdatedJul 16, 2026, 02:02 PM IST
साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डि विलियर्स का मानना है कि लगातार दो टी20 इंटरनेशनल सीरीज हारने के बाद कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर पर दबाव होगा. लेकिन इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए भी यह चेतावनी की तरह होगी.
डिविलियर्स ने यह माना कि गौतम गंभीर को जिम्मेदार माना जाएगा. और उन्हें आगे बढ़कर इसकी जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए. इसके साथ ही आईपीएल में खूब रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों को भी समझना होगा कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीखना होगा.
डि विलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल कहा, ‘टी20 में भारत के लिए काफी परेशानियां रहीं. गंभीर पर काफी निगाहें और निशाने होंगे. हां, टीम भविष्य में कैसा खेलेगी इसकी जिम्मेदारी उन्हें लेनी होगी. उनके पास ऐसा करने की सभी जरूरी वजह हैं. भारतीय खिलाड़ियों के लिए यह वेकअप कॉल (चेतावनी) की तरह है. ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने आईपीएल में खूब रन बनाए उन्हें धरती पर लाएगा. उन्हें यह समझ आएगा कि यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट है. आपके पास कई बार एक या दो से ज्यादा गियर होने चाहिए. आप हर बार पांचवें गियर में बल्लेबाजी नहीं कर सकते.’
उन्होंने यह भी कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज को 0-4 से गंवाना हैरान करने वाला था. और उन्हें ऐसा होने की बिलकुल उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा कि भारत के युवा बल्लेबाजों में अनुभव की कमी है. हालांकि उन्होंने यह भी कह कि इस टीम के साथ लोगों को कुछ सब्र रखना होगा.
डि विलियर्स ने कहा, ‘भारत को सीरीज में 0-4 से हारते देखना बहुत मुश्किल था. मुझे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी. चूंकि भारतीय टीम में अनुभव की कमी थी. और इसी बात पर जब ध्यान जाता है तो ऐसा बिलकुल भी नहीं सोचा था, यह भी नहीं कह सकते. ऐसे में लीडरशिप काफी अहम हो जाती है. मुझे पता है कि गौतम गंभीर पर कई उंगलियां उठ रही हैं. हालांकि सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं हैं. हां, वह काफी बड़ी भूमिका में हैं. लेकिन आपको इस बनती हुई टीम के साथ थोड़ा सब्र रखना होगा. आपको अचानक रातोंरात नया बुमराह, विराट या रोहित नहीं मिल जाएगा. इसमें वक्त लगता है. मुझे लगता है कि भारत को बेहतर खेल दिखाना चाहिए था और उनके प्रदर्शन में निरंतरता होनी चाहिए थी. कई बार गेमप्लान की कमी नजर आई.’
भारतीय टीम ने हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अच्छी शुरुआत की है. टीम ने तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच जीता है. लेकिन टी20 क्रिकेट की बात करें तो टीम जिम्बाब्वे में टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी. जहां टीम इस फॉर्मेट में अपनी लय हासिल करना चाहेगी.