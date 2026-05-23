सिर्फ छक्के मारना नहीं, बल्कि.... मुकुल चौधरी को मिली थी विराट कोहली से खास सलाह

मुकुल के अनुसार, कोहली ने उन्हें समझाया कि एक बल्लेबाज़ के लिए असली चुनौती तब शुरू होती है, जब लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो जाता है
Published On May 23, 2026, 04:03 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 04:03 PM IST
Mukul chaudhary
Mukul Choudhary reveals Virat Kohli’s advice: लखनऊ सुपरजायंट्स के बल्लेबाज मुकुल चौधरी ने IPL 2026 सीज़न के दौरान विराट कोहली के साथ हुई बातचीत का खुलासा किया है. भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने लखनऊ सुपर जायंट्स के युवा बल्लेबाज़ सिर्फ़ छक्के मारने पर नहीं, बल्कि मैच को फ़िनिश करने की कला में महारत हासिल करने पर ध्यान देने की सलाह दी थी.
मुकुल ने इस सीज़न में अपनी निडर बल्लेबाज़ी और दबाव में भी शांत रहने की क्षमता से सभी को प्रभावित किया है. कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़िलाफ़ मैच जिताऊ प्रदर्शन के बाद उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा, जहां उन्होंने आक्रामक स्ट्रोक प्ले के साथ एक मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए मैच को फ़िनिश किया था.
इस युवा खिलाड़ी ने कोहली के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए, बताया कि बल्लेबाज़ी के इस दिग्गज ने KKR के ख़िलाफ़ उनकी पारी को बहुत बारीकी से देखा था और T20 क्रिकेट में दबाव वाली स्थितियों को संभालने के बारे में उन्हें बहुमूल्य सलाह दी थी. उन्होंने यह भी बताया कि RCB के इस दिग्गज खिलाड़ी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि आज के आधुनिक क्रिकेट में सिर्फ़ ज़ोरदार हिटिंग काफ़ी नहीं है, क्योंकि आजकल कई युवा खिलाड़ी लगातार बाउंड्री पार करने में सक्षम हैं.
मुकुल ने JioStar को बताया, “जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने KKR के ख़िलाफ़ हमारा मैच देखा था और यह भी देखा था कि मैंने किस तरह मैच को फ़िनिश किया। उन्होंने कहा कि अब छक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। इस पीढ़ी का हर युवा बल्लेबाज़ बाउंड्री पार कर सकता है। लेकिन जो बात सच में मायने रखती है, वह है मैच को फ़िनिश करने का तरीक़ा सीखना।”
मुकुल के अनुसार, कोहली ने उन्हें समझाया कि एक बल्लेबाज़ के लिए असली चुनौती तब शुरू होती है, जब लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो जाता है और अहम पलों में दबाव बढ़ने लगता है. उन्होंने कहा, जब कोई दबाव नहीं होता, तो कोई भी छक्का मार सकता है, लेकिन 170 या 180 रनों के लक्ष्य का पीछा करते समय, जब दूसरी तरफ़ विकेट गिर रहे हों और ज़रूरी रन रेट बढ़ता जा रहा हो, तब असली परीक्षा शुरू होती है.
लखनऊ के इस बल्लेबाज़ ने आगे बताया कि कोहली ने उन्हें शांत रहने और दबाव में लक्ष्य का पीछा करते समय पारी को नियंत्रित करना सीखने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर आप उस दबाव को संभालना सीख जाते हैं, शांत रहते हैं और पारी को नियंत्रित करते हैं, तो यही चीज़ आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनाती है, लगातार मैच फ़िनिश करना एक बहुत ही दुर्लभ कौशल है.
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मुकुल ने माना कि इस बातचीत का उन पर गहरा और लंबे समय तक रहने वाला असर पड़ा. उन्होंने कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ़ बड़े शॉट मारने पर नहीं, बल्कि मैच फ़िनिश करने पर ध्यान दूं, यह सलाह सच में मेरे दिल में उतर गई.