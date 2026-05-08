IPL 2026: फिन एलेन के शतक से KKR ने लगाया जीत का चौका, DC को मिली सातवीं हार

अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद फिन एलेन (47 बॉल में नाबाद 100 रन) के आईपीएल के पहले शतक से केकेआर ने दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट से हरा दिया. केकेआर की यह लगातार चौथी जीत है, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को सातवीं हार मिली है.

इस जीत के बाद केकेआर दस मैचों में नौ अंक लेकर सातवें स्थान पर पहुंच गई है जबकि दिल्ली 11 मैचों में आठ अंक लेकर आठवें स्थान पर है और प्लेआफ की दौड़ से लगभग बाहर है.

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अनुभवी स्पिनर सुनील नारायण की अगुवाई में अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल में ‘करो या मरो’ के मुकाबले में शुक्रवार को दिल्ली कैपिटल्स को आठ विकेट पर 142 रन पर रोक दिया, इसके बाद टारगेट को 14.2 ओवर में हासिल कर लिया. पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी दिल्ली के बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया और पाथुम निसांका (29 गेंद में 50 रन) तथा सातवें नंबर पर उतरे आशुतोष शर्मा (28 गेंद में 39) को छोड़कर कोई टिककर नहीं खेल सका.

केकेआर के स्पिनर्स ने किया कमाल

बीच के ओवरों में एक बार छह ओवर से अधिक कोई बाउंड्री नहीं लगी और आखिरी ओवर में भी तीन ही रन बने. केकेआर के लिये सुनील नारायण ने चार ओवर में 17 रन देकर एक विकेट लिया. वरूण चक्रवर्ती ने चार ओवर में 28 रन दिए, जबकि अनुकूल रॉय ने 31 रन देकर दो विकेट चटकाए, तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी ने चार ओवर में 25 रन देकर दो विकेट लिए.

143 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरूआत भी अच्छी नहीं रही और तीसरे ओवर में कप्तान अजिंक्य रहाणे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से रन आउट हो गए . मिचेल स्टार्क की इनस्विंग यॉर्कर पर एलेन ने स्ट्रेट शॉट खेला और गेंदबाज के हाथ से टकराकर गेंद स्टम्प पर चली गई जब रहाणे क्रीज से बाहर थे, अगले ओवर में अंगकृष रघुवंशी को अक्षर पटेल ने बोल्ड कर दिया. मगर इसके बाद फिन एलेन और कैमरन ग्रीन ने नाबाद शतकीय साझेदारी कर केकेआर को जीत दिला दी.

फिन एलेन ने जड़ा पहला शतक

फिन एलेन ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में धमाकेदार बल्लेबाजी की. फिन एलेन ने आईपीएल में अपना पहला शतक लगाया. 32 बॉल में अर्धशतक लगाने वाले फिन एलेन ने 47 बॉल में 100 रन की नाबाद पारी खेली. उन्होंने छक्के के साथ ना सिर्फ जीत अपना शतक पूरा किया बल्कि केकेआर को बड़ी जीत भी दिलाई. फिन एलेन की शतकीय पारी में पांच चौके और 10 छक्के शामिल थे. फिन एलेन ने कैमरन ग्रीन के साथ 64 बॉल में 116 रन की नाबाद साझेदारी कर केकेआर को 14.2 ओवर में ही जीत दिला दी. कैमरन ग्रीन ने 27 बॉल में नाबाद 33 रन (दो छक्के) बनाए.

दिल्ली के बल्लेबाजों ने किया निराश

दिल्ली को निसांका और राहुल ने अच्छी शुरूआत दी, निसांका ने दूसरे ही ओवर में वैभव अरोड़ा को छक्का लगाकर अपने तेवर जाहिर कर दिये और अगले ओवर में अनुकूल रॉय की गेंद को भी सीमा के पार पहुंचाया. नारायण चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिये आये लेकिन राहुल और निसांका ने चौकों के साथ उनका स्वागत किया. वेस्टइंडीज के इस अनुभवी स्पिनर के पहले ओवर में 11 रन बने. तेज गेंदबाज त्यागी को राहुल ने पांचवें ओवर में दो चौके लगाये लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट गंवा बैठे. गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई और हवा में खेले गए शॉट पर कैमरन ग्रीन ने कैच लपक लिया. आईपीएल के इस सत्र में शानदार फॉर्म में चल रहे राहुल ने 14 गेंद में चार चौकों की मदद से 23 रन बनाए.

पावरप्ले में दिल्ली का स्कोर एक विकेट पर 55 रन था लेकिन इसके बाद अगले छह ओवर में सिर्फ 36 रन बने और चार विकेट गिर गए. बीच के ओवरों में केकेआर के गेंदबाजों खासकर स्पिनरों ने दिल्ली के बल्लेबाजों को बांधे रखा. निसांका ने आठवें ओवर में ग्रीन को फाइन लेग के ऊपर से 73 मीटर का शानदार छक्का लगाया. दूसरे छोर पर नीतिश राणा टिककर खेल नहीं सके और आठ रन बनाकर नारायण को कैच देकर लौटे. वरूण ने नौवें ओवर में सिर्फ तीन रन दिए.

मिडिल ओवर्स में रन बनाने को तरसे दिल्ली के बल्लेबाज

समीर रिजवी (तीन) नारायण को स्वीप शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिडविकेट पर रोवमैन पावेल को कैच दे बैठे. इस बीच निसांका ने दसवें ओवर में रॉय को एक्स्ट्रा कवर पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक 29 गेंदों पर पूरा किया जिसमें पांच चौके और तीन छक्के शामिल थे. वह हालांकि अगली गेंद पर आगे बढकर खेलने के प्रयास में चूके और विकेट के पीछे अंगकृष रघुवंशी ने स्टम्पिंग करने में कोई चूक नहीं की. दिल्ली के बल्लेबाजों पर दबाव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि तेरहवें से सोलहवें ओवर के बीच में सिर्फ दस रन बने । रॉय ने 13वें ओवर में चार रन दिये जबकि वरूण , त्यागी और नारायण ने इसके बाद के ओवरों में दो दो रन ही दिये.

अक्षर पटेल की धीमी बल्लेबाजी

आशुतोष शर्मा ने 38 गेंद बाद बाउंड्री लगाते हुए 17वें ओवर में वरूण को छक्का लगाकर इस दबाव को कम किया, इस ओवर में दो चौके और जड़ते हुए उन्होंने 16 रन निकाले. आशुतोष ने अपने कौशल का प्रदर्शन करते हुए त्यागी को डीप थर्डमैन पर दर्शनीय छक्का लगाया, कंधे से ऊपर आफ स्टम्प से बाहर जा रही गेंद को भांपकर उन्होंने बल्ले को घुमाते हुए गेंद का रूख डीप थर्डमैन की ओर कर दिया. कप्तान अक्षर पटेल ने भी निराश ही किया और 11 रन बनाने के लिये 22 गेंद खेल डाली. वह अरोड़ा की गेंद पर छक्का लगाने के प्रयास में विकेट गंवा बैठे जिनका शानदार कैच डीप मिडविकेट पर रॉय ने लपका.