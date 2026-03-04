फिन एलन ने ठोका टी-20 वर्ल्ड कप का सबसे तेज शतक, साउथ अफ्रीका को हराकर न्यूजीलैंड फाइनल में

साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 170 रन का टारगेट रखा था, न्यूजीलैंड की टीम ने इस टारगेट को 12.5 ओवर में हासिल कर लिया.

Finn Allen

न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया, जिससे न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में साउथ अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जगह बना ली है. न्यूजीलैंड ने साल 2021 के बाद दूसरी बार टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाई थी.

साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 170 रन का टारगेट रखा था, न्यूजीलैंड की टीम ने इस टारगेट को 12.5 ओवर में हासिल कर लिया. फिन एलन ने 33 बॉल में नाबाद 100 रन (10 चौके, 08 छक्के) की पारी खेली. यह टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे तेज शतक है. उन्होंने क्रिस गेल के 47 बॉल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. क्रिस गेल ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ 47 बॉल में शतक लगाया था.

Add Cricket Country as a Preferred Source

न्यूजीलैंड ने पावरप्ले में बनाया 84 रन

मिचेल सेंटनेर की कप्तानी वाली कीवी टीम ने बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए दक्षिण अफ्रीका को आठ विकेट पर 169 रन पर रोक दिया. ऑफ स्पिनर कोल मैकोंची ( एक ओवर में नौ रन देकर दो विकेट ) और बायें हाथ के स्पिनर रचिन रविंद्र (चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट) ने कहर बरपाती हुई गेंदबाजी करके दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया. जवाब में एलेन और टिम सीफर्ट ( 33 गेंद में 58 रन ) ने नौ ओवर में 117 रन की साझेदारी करके न्यूजीलैंड को 2021 के बाद दूसरी बार फाइनल में पहुंचाया. एलेन और सीफर्ट ने पावरप्ले के छह ओवरों में 84 रन बना डाले । एलेन ने 19 गेंद में पहला पचासा और 14 गेंद में दूसरा पूरा किया.

यानसेन की पारी से साउथ अफ्रीका ने बनाया सम्मानजनक स्कोर

इससे पहले यानसेन के 30 गेंद में नाबाद 55 रन की मदद से साउथ अफ्रीका ने शुरूआती झटकों से उबरते हुए आठ विकेट पर 169 रन बनाए. साउथ अफ्रीका ने 11वें ओवर में पांच विकेट 77 रन पर गंवा दिये थे, इसके बाद यानसेन और ट्रिस्टन स्टब्स ( 24 गेंद में 29 रन ) ने पारी को संभाला, दोनों ने छठे विकेट के लिये 73 रन जोड़े.

पारी के आगे बढने के साथ ही ओस की भूमिका अहम हो गई और स्ट्रोक्स खेलना आसान लगने लगा. दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हरफनमौलाओं में शामिल यानसेन ने अपनी पारी में पांच छक्के लगाये और अधिकांश छक्के दर्शक दीर्घा की 15वीं पंक्ति के पार गए जिससे उनके दमखम और टाइमिंग का पता चलता है. उन्होंने 19वें ओवर में लॉकी फर्ग्युसन को दो छक्के लगाए.

पहले गेंदबाजी चुनने वाली न्यूजीलैंड टीम के कप्तान मिचेल सेंटनेर ने दूसरे ओवर में आफ स्पिनर मैकोंची को गेंद सौंपी जिन्होंने मैच में एक ही ओवर डाला लेकिन क्विंटोन डिकॉक (10) और रियान रिकेलटन (0) को लगातार दो गेंदों पर आउट किया, डेवाल्ड ब्रेविस ने 27 गेंद में 34 रन बनाये लेकिन वह अच्छी शुरूआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके, उन्हें जेम्स नीशाम ने आउट किया. रविंद्र ने एडेन माक्ररम (18) और डेविड मिलर (छह) को पवेलियन भेजा, ब्रेविस के आउट होने के समय न्यूजीलैंड का स्कोर पांच विकेट पर 77 रन था. साउथ अफ्रीका टीम ने आखिरी दो ओवर में विकेट गंवाए.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/