आईपीएल फाइनल के बाद गुजरात टाइटंस की बस में लगी आग, बाल-बाल बचे खिलाड़ी

गुजरात टाइटंस के लिए रविवार 31 मई बहुत निराशाजनक रहा. टीम को आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. लेकिन मैच खत्म होने के बाद मैदान के बाहर भी टीम बड़ी मुश्किल में फंस गई.

रविवार रात को जब टीम नरेंद्र मोदी स्टेडियम से लौट रही थी तब उनकी बस में शॉर्ट सर्किट हो गया. खबरों के मुताबिक करीब एक घंटे तक बस सड़क पर खड़ी रही और इस बीच खिलाड़ियों के बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया. यह खुशकिस्मती थी कि कोई हादसा नहीं हुआ.

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गुजरात को आईपीएल फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा. गुजरात की टीम के लिए बीते कुछ दिन अच्छे नहीं रहे. फाइनल के लिए उन्हें पहुंचने में तय से अधिक समय लगा. उनकी फ्लाइट खराब मौसम के चलते देरी से पहुंची. भारी बारिश के चलते टीम आखिर तीन घंटे देरी से अहमदाबाद पहुंची. आखिर शनिवार रात तक ही टीम अहमदाबाद पहुंच सकी. इस देरी की वजह से शुभमन गिल फाइनल से पहले के फोटो शूट को भी टालना पड़ा. क्योंकि इसमें फाइनल में पहुंचने वाले दोनों कप्तानों- गिल और पाटीदार- का होना जरूरी था.

गुजरात की टीम के लिए बीते पांच दिन काफी व्यस्त रहे हैं. 26 मई को टीम ने पहला क्वॉलिफायर खेला. यह मैच धर्मशाला में खेला गया. इसके बाद न्यू चंडीगढ़ में टीम ने 29 मई को दूसरा क्वॉलिफायर खेला. यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ था. इसके बाद टीम को अहमदाबाद के लिए उड़ान भरनी पड़ी.

हार के बाद भी हालांकि शुभमन गिल ने अपनी टीम की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘इस बार हम खिताब नहीं जीत पाए. लेकिन कुछ चीजें हमेशा ऐसी होती हैं जिनमें आप सुधार कर सकते हैं. अगर हम ट्रॉफी जीत भी जाते तो भी हम बैठकर यही बातें करते कि हम क्या सुधार कर सकते हैं.’

रविवार को मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. गुजरात टाइटंस की टीम आठ विकेट पर 155 रन ही बना सकी. शुभमन गिल ने सिर्फ 10 और साई सुदर्शन ने 12 रन बनाए. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट खोकर 161 रन बनाकर मैच और ट्रॉफी अपने नाम की. बेंगलुरु ने लगातार दूसरे सीजन यह ट्रॉफी जीती. और लगातार दो बार आईपीएल जीतने वाली वह तीसरी टीम भी बन गई. इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम ने ऐसा किया. चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी 2009 और 2010 में ऐसा किया था. मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्म की कप्तानी में साल 2019 और 2020 में ट्रॉफी जीती थी.