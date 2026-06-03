इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का सीजन खत्म हो चुका है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती. इस आईपीएल में बल्ले का जोर पिछले किसी भी सीजन से ज्यादा देखा गया. और एक बात जिसकी चर्चा कम हुई वह थी इस लीग में भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्राइक-रेट.

आईपीएल में इस बार जितनी आक्रामक बल्लेबाजी देखी गई उतनी पहले कभी नहीं हुई. इस बार औसत रनरेट 9.90 का रहा. बीते साल यह 9.62 का रहा था और उससे पिछले साल 9.56 का. इस बार 65 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बना. जबकि पिछले सीजन में 52 बार ऐसा हुआ था. वहीं इस सीजन में 200 से ज्यादा का लक्ष्य 17 बार हासिल किया गया. वहीं पिछली बार ऐसा सिर्फ 9 बार हुआ था. इस बार आईपीएल में 1416 छक्के लगे. यानी हर 11.6 गेंद पर एक छक्का. इस बार एक मैच में औसतन 19.4 छक्के लगे. वहीं 2025 में हर मैच में 17.7 छक्के लगे थे. साल 2025 में पूरे सीजन में 1294 छक्के लगे थे. यानी इस बार 122 छक्के ज्यादा लगे. और 12.8 गेंद पर एक छक्का लगा.

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आईपीएल में शुरुआत से ही विदेशी खिलाड़ियों का दबदबा रहा. 19 साल में यह पहला सीजन रहा जब भारतीय खिलाड़ियों ने अपना जोर दिखाया. आईपीएल 2026 में कुल स्ट्राइक रेट औसतन 156.34 का रहा. जो किसी भी अन्य सीजन से बहुत ज्यादा है. और यह पहली बार रहा कि भारतीय बल्लेबाजों का स्ट्राइक-रेट विदेशी बल्लेबाजों से ज्यादा रहा. भारतीय बल्लेबाजों ने जहां पूरे सीजन में औसतन 157.10 के स्ट्राइक-रेट से रन बनाए वहीं विदेशी बल्लेबाजों के स्ट्राइक-रेट का औसत 154.71 का रहा.

और बात अगर इस सीजन की टीमों की करें तो उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी की नई परिभाषा लिखी. इस बार सनराइजर्स हैदराबाद, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स, इन सभी टीमों ने 9 बार 200 से ज्यादा का स्कोर बनाया. यह भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है जब इतनी टीमों ने 200 से ज्यादा का स्कोर इतनी ज्यादा बार बनाया हो. बात गेंदबाजी की करें तो पंजाब और राजस्थान ने नौ-नौ बार 200 से ज्यादा रन दिए भी. इससे पहले आईपीएल के किसी सीजन में ऐसा नहीं हुआ कि किसी टीम ने इतनी बार 200 से लुटा दिए हों.

गेंदबाजी में इस बार पेसर्स को ज्यादा कामयाबी मिली. सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाजों में इस बार राशिद खान इकलौते स्पिनर रहे. कागिसो रबाडा (गुजरात टाइटंस) 29 विकेट के साथ सीजन के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे. और भुवनेश्वर कुमार (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) 28 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर रहे.