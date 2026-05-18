नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी फिर चर्चा में हैं. खबर है कि वह आज, 18 मई को चेपॉक पर अपना आखिरी आईपीएल मैच खेलेंगे. टीम को सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलना है. और इंटरनेट पर इसे लेकर खूब बातें हो रही हैं कि यह पांच बार की चैंपियन टीम के कप्तान का यह आखिरी आईपीएल मुकाबला हो सकता है. लेकिन इस सबके बीच धोनी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें धोनी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के चेन्नई स्थित रीजनल हब में पहुंचे हैं. और यहां धोनी ने कुछ ऐसा कहा है जो फैंस को भावुक करने के लिए काफी है.

धोनी टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद पर हैं. उन्होंने कैंप में जाकर NSG के कमांडो के साथ वक्त बिताया और उनके साथ बात की. इसके साथ ही उन्होंने शूटिंग प्रैक्टिस में भी भाग लिया. इस बीच धोनी हल्के-फुल्के मूड में नजर आए. उन्होंने टी-शर्ट और डेनिम पहनी हुई थी. और वह कमांडो के साथ फिटनेस और ट्रेनिंग पर बात कर रहे थे. और फिर उन्होंने पूछा, ‘फिट लग रहा हूं ना’. अचानक पूछे गए इस सवाल ने उनके आसपास खड़े जवानों के चेहरे पर भी हंसी ला दी. इसके बाद धोनी ने एक्सपर्ट की देखरेख में निशानेबाजी का अभ्यास भी किया.

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सैन्य बलों के लिए धोनी का सम्मान हमेशा से है. साल 2011 में उन्हें टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद दिया गया था. इसके बाद वह कई ट्रेनिंग का हिस्सा रह चुके हैं. इसमें जम्मू-कश्मीर में सेवाएं दे चुके हैं.

धोनी की इस बातचीत पर फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स आज सीजन का आखिरी घरेलू मैच खेलेगी. और सवाल यही उठ रहा है कि क्या धोनी आज का मैच खेलेंगे. क्या वह आखिरी बार पीली जर्सी में मैदान पर उतरेंगे.

इस सीजन में धोनी ने एक भी मैच नहीं खेला है. उनकी पिंडली में चोट रही और इसी वजह से वह सीजन में अभी तक नहीं खेल पाए हैं. शुरुआत में कहा गया था कि वह पहले दो सप्ताह नहीं खेलेंगे लेकिन बाद में वह अभी तक मैदान पर नहीं उतर पाए हैं.

साल 2021 में धोनी ने कहा था कि वह चाहते हैं कि उनका आखिरी टी20 मुकाबला चेन्नई में हो. और अब पांच साल बाद जब चेन्नई अब भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, इस पूरी टाइमिंग ने आज के मैच को बहुत खास बना दिया है. यह भी संभव है कि धोनी कोई आधिकारिक रिटायरमेंट का ऐलान न करें लेकिन फैंस के मन में यह बात है कि शायद वे आज आखिरी बाद धोनी को चेन्नई की जर्सी में चेन्नई के मैदान पर देखें.