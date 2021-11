पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने गुरुवार को कहा कि अभ्यास सेशन के दौरान देश का झंडा फहराने में उनके लिए कुछ नया नहीं है और इसकी शुरुआत सकलेन मुश्ताक के टीम के साथ अंतरिम मुख्य कोच के रूप में जुड़ने के बाद से हुई है।

तीन मैचों की टी20 सीरीज से पहले एक अभ्यास सेशन के दौरान मीरपुर मैदान पर अपना झंडा लगाने के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले से बड़ा विवाद पैदा हो गया था और बांग्लादेश के कई प्रशंसकों ने इसे देश की आजादी के स्वर्ण जयंती समारोहों से पहले राजनीतिक कदम बताया है।

बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजमेंट मीडिया से बातचीत में कहा, ‘‘ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ये सकलेन मुश्ताक के टीम से जुड़ने के बाद कोचिंग का हिस्सा है। उनका मानना है कि झंडा लगाकर अभ्यास करने से खिलाड़ियों को अधिक प्रेरणा मिलती है।’’

इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मामले को तूल पकड़ता देख सफाई में कहा कि पिछले दो महीने से वे टीम के अभ्यास के दौरान देश का झंडा लगाकर खेल रहे हैं ।

Pakistan started preparation ahead of three-match T20I and two-match Test series against Bangladesh. Pakistan team hoists a national flag there– surely a new scene here. Cannot remember any team doing it here in recent past. Finally some int’l cricket in Mirpur. #BANvPAK pic.twitter.com/922Alf4LeC

— Saif Hasnat (@saifhasnat) November 15, 2021