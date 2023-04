VIDEO: अर्जुन ने खोला राज, बताया मैच से पहले पिता सचिन से मिली कौन सी खास टिप्स

हैदराबाद के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए IPL 2023 के 25वें मैच में SRH को 14 रन से हराकर मुंबई इंडियंस ने जीत की हैट्रिक पूरी कर ली. इसक साथ ही मुंबई इंडियंस के 6 अंक हो गए हैं और वो पाइंट्स टेबल में छठे पायदान पर पहुंच गया है.

मुंबई की जीत के हीरो रहे कैमरन ग्रीन जिन्होंने शानदार अर्धशतक जड़ा और फिर आखिरी ओवर में अर्जुन तेंदुलकर ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए महफिल लूट ली. आखिरी ओवर में जीत के लिए हैदराबाद को 20 रनों की दरकार थी लेकिन अर्जुन ने केवल 6 रन दिए और भुवनेश्वर के रुप में अपना पहला IPL विकेट झटका.

इस शानदार जीत के बाद अर्जुन ने बताया कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में रिलीज और लैंथ पर फोकस किया. 23 साल के तेंदुलकर ने कहा, "मेरे लिए अच्‍छा रहा है कि मैंने पहला विकेट लिया. मैंने बस प्‍लान पर काम किया. आखिरी ओवर में प्‍लान सीधा था कि बाउंड्री नहीं खानी है."

