आमिर की नजर में बाबर और टैलेंडर एक जैसे, बोले- मुझे फूल तो देने नहीं वैलेंटाइन डे पर

पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) 2023 का 13 फरवरी को बड़े ही धूमधाम तरीके से आगाज हुआ। इसके साथ ही टूर्नामेंट में बयानबाजी का दौर भी शुरु हो गया है। दरअसल, तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान के कप्तान को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे बाबर आजम के फैंस नाराज हो गए हैं। आमिर ने अपने बयान में बाबर और 10वें नंबर के बल्लेबाज को एक जैसा बताया है। आमिर के बयान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

वायरल वीडियो में एंकर ने जब सवाल किया कि इस बार फैंस PSL में बाबर vs आमिर के बीच जबरदस्त जंग देख रहे हैं तो बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने कहा, "मेरी किसी से कोई जंग नहीं है। बाबर भी मेरे लिए वैसे ही है जैसे कोई टैलेंडर बल्लेबाज। मेरा काम अपनी टीम के लिए विकेट निकालना है। मुझे कोई जाके फूल तो देने नहीं वैलेंटाइन डे पर। मेरा काम है कि मुझे बॉल दो और मुझे आउट करना है।"

For me Babar's wicket same like as tailender is batting: says @iamamirofficial in reply of my question about Babar Wicket. pic.twitter.com/bzYY01IGUn