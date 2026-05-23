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विराट कोहली को आउट करने का सपना हुआ सच, साकिब ने कहा- यह मेरा ड्रीम विकेट था

साकिब हुसैन ने कहा कि अभी, मेरा फोकस सिर्फ और ज्यादा इम्प्रूव करने पर है, मैं जितना इम्प्रूव करूंगा, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 23, 2026, 05:32 PM IST

Published On May 23, 2026, 05:32 PM IST

Last UpdatedMay 23, 2026, 05:32 PM IST

Virat Kohli wicket

Virat Kohli wicket

Sakib Hussain reacts on Virat Kohli dismissal: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज साकिब हुसैन ने दिग्गज विराट कोहली को अपना शिकार बनाया. विराट कोहली के विकेट के बाद साकिब हुसैन काफी खुश नजर आए और इसे अपना ड्रीम विकेट बताया.

मैच के बाद साकिब ने कहा, बॉल थोड़ी ग्रिप कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर मैंने अपनी स्लोअर बॉल्स पर डिपेंड किया क्योंकि वे सरफेस पर पकड़ बना रही थीं, और वह काम कर गया. विराट कोहली को आउट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह विकेट लेने में मुझे मज़ा आया, यह मेरे लिए ड्रीम विकेट था.

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साकिब हुसैन ने कहा कि अभी, मेरा फोकस सिर्फ और ज्यादा इम्प्रूव करने पर है, मैं जितना इम्प्रूव करूंगा, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा. आईपीएल खिताब जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हम अपना हंड्रेड परसेंट देंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे.

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आईपीएल से पहले कोहली- रोहित को आउट करने का देखा था सपना

साकिब हुसैन ने आईपीएल से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना चाहते हैं. विराट कोहली के विकेट के बाद उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आईपीएल 2026 में साकिब हुसैन ने किया है प्रभावित

बिहार के गोपालगंज के रहने वाले साकिब हुसैन ने आईपीएल 2026 में काफी प्रभावित किया है. अपने आईपीएल डेब्यू मैच में चार विकेट लेने वाले साकिब हुसैन ने इस सीजन अब तक 10 मैच में कुल 15 विकेट चटकाए हैं. वह ईशान मलिंगा (19 विकेट) के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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