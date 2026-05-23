विराट कोहली को आउट करने का सपना हुआ सच, साकिब ने कहा- यह मेरा ड्रीम विकेट था

साकिब हुसैन ने कहा कि अभी, मेरा फोकस सिर्फ और ज्यादा इम्प्रूव करने पर है, मैं जितना इम्प्रूव करूंगा, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा
Published On May 23, 2026, 05:32 PM IST
Last UpdatedMay 23, 2026, 05:32 PM IST
Virat Kohli wicket
Sakib Hussain reacts on Virat Kohli dismissal: आईपीएल 2026 में शुक्रवार को सनराइजर्स हैदराबाद और आरसीबी की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने आरसीबी को 55 रन से हरा दिया. इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज साकिब हुसैन ने दिग्गज विराट कोहली को अपना शिकार बनाया. विराट कोहली के विकेट के बाद साकिब हुसैन काफी खुश नजर आए और इसे अपना ड्रीम विकेट बताया.
मैच के बाद साकिब ने कहा, बॉल थोड़ी ग्रिप कर रही थी, इसलिए ज़्यादातर मैंने अपनी स्लोअर बॉल्स पर डिपेंड किया क्योंकि वे सरफेस पर पकड़ बना रही थीं, और वह काम कर गया. विराट कोहली को आउट करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह विकेट लेने में मुझे मज़ा आया, यह मेरे लिए ड्रीम विकेट था.
साकिब हुसैन ने कहा कि अभी, मेरा फोकस सिर्फ और ज्यादा इम्प्रूव करने पर है, मैं जितना इम्प्रूव करूंगा, टीम के लिए उतना ही अच्छा होगा. आईपीएल खिताब जीतने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल, हम अपना हंड्रेड परसेंट देंगे और उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे.
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साकिब हुसैन ने आईपीएल से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि वह विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट करना चाहते हैं. विराट कोहली के विकेट के बाद उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
बिहार के गोपालगंज के रहने वाले साकिब हुसैन ने आईपीएल 2026 में काफी प्रभावित किया है. अपने आईपीएल डेब्यू मैच में चार विकेट लेने वाले साकिब हुसैन ने इस सीजन अब तक 10 मैच में कुल 15 विकेट चटकाए हैं. वह ईशान मलिंगा (19 विकेट) के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.