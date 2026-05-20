क्या वाकई प्रेशर में खेल रहे हैं ऋषभ पंत, LSG की हार के बाद आए बयान के बाद उठ रहे सवाल

आईपीएल 2026 में ऋषभ पंत का फॉर्म अब तक बहुत खराब रहा है. ना उनका बल्ला इस सीजन ज्यादा चला है ना कप्तानी.
Published On May 20, 2026, 10:49 AM IST
Last UpdatedMay 20, 2026, 10:49 AM IST
Rishabh Pant
Question Raised on Rishabh Pant: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और उनकी टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए आईपीएल 2026 किसी बुरे सपने की तरह अब तक बीता है. लखनऊ की टीम और कप्तान पंत सीजन की शुरुआत से ही लगातार संघर्ष करते हुए नजर आए. ना उनका बल्ला पूरे सीजन में चलता हुआ नजर आया ना टीम को आसानी से मैचों में जीत मिलते हुए नजर आई. टीम के खराब प्रदर्शन का प्रेशर पंत के चेहरे पर भी देखने को मिला और वह लगातार प्रेशर में नजर आए.
ऋषभ पंत पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने 27 करोड़ की धनराशि खर्च की थी. लखनऊ को पंत से यही उम्मीद थी कि उनका बल्ला जमकर चलेगा हालांकि ऐसा नहीं हुआ. पिछले 2 सीजन से पंत आईपीएल में बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. उनके बल्ले से जो थोड़े बहुत रन बन रहे हैं वो काफी धीमी रफ्तार के साथ बन रहे हैं. पंत के फॉर्म को लेकर भी उनकी काफी आलोचना हो रही है. मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मिली हार के बाद भी पंत गुस्से में नजर आए. पंत की झल्लाहट मैदान पर भी दिखा. वह टीम के गेंदबाजों पर लगातार गुस्सा करते दिखे.
इसके अलावा मैच के पहले और मैच के बाद सवालों के जवाब देने के दौरान भी पंत की झल्लाहट देखने को मिली. मैच के बाद पंत ने गरम तेवर के साथ सीधे तौर पर कहा कि भले ही ये सीजन हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं गया लेकिन हमारी टीम बहुत शानदार है. उनके इस तरह के बयान से फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऋषभ पंत को हो क्या गया है. फैंस भी उनके इस तेवर को देख हैरान और परेशान नजर आ रहे हैं.
खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋषभ पंत को टीम इंडिया में भी बड़ा नुकसान हुआ है. पंत अब टीम इंडिया के टेस्ट के उपकप्तान भी नहीं रहे. अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के स्क्वॉड में पंत की जगह अब केएल राहुल को टीम इंडिया का नया उपकप्तान बनाया गया है. वहीं पंत को एक और बड़ा झटका वनडे से भी लगा है. टेस्ट से तो उनकी सिर्फ उपकप्तानी गई थी. वनडे से उनकी पूरी तरह से छुट्टी हो गई है. अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में पंत की जगह इशान किशन और केएल राहुल को मौका दिया गया है. अब देखना होगा कि पंत कैसे और कितने समय में अपनी शानदार फॉर्म वापस पाते हैं और शानदार अंदाज में वापसी करते हुए नजर आते हैं.