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जिंदगी और मौत से जूझ रहा है यह क्रिकेटर, कभी गेंदबाजी से खौफ खाते थे बल्लेबाज

अफगानिस्तान के पूर्व खिलाड़ी का नई दिल्ली में इलाज चल रहा है. वह जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. शापूर जादरान को एक जानलेवा बीमारी हुई है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 02:15 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 02:15 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 02:15 PM IST

shapoor zadran disease

शापूर जादरान हुए बीमार, जिंदगी और मोत की लड़ रहे हैं जंग

अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शापूर जादरान एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं. उन्हें Hemophagocytic Lymphohistiocytosis (HLH) नामक रोग हुआ है. इस बीमारी में व्यक्ति का इम्यून सिस्टम खराब होने लगता है. शापूर इस जुलाई में 39 साल के होंगे. वह HLH से पीड़ित हैं. और वह नई दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में हैं. यहां वह जनवरी में आए थे.

छह फुट दो इंच कद के इस गेंदबाज अपने ऐक्शन और अंदाज के लिए जाना जाता रहा है. लेकिन आज यह अपने जीवन की जंग लड़ रहा है. वह आईसीयू में हैं. उन्हें स्टेज 4 का HLH है, जो मुख्य रूप से बच्चों में होता है. लेकिन यह उन व्यस्कों में भी हो सकता है जिन्हें संक्रमण होने का अंदेशा हो या जिन्हें कैंसर हुआ हो. इसमें मरीज को हाइपर इन्फ्लमेशन हो जाती है, जो ओवररिएक्टिव इम्यून सिस्टम से बढ़ती है. इससे शरीर के टिशू को नुकसान पहुंचने लगता है. जिसमे बोन मैरो, लिवर और शरीर के कई अन्य अंग भी शामिल होते हैं.

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शापूर ने अफगानिस्तान के लिए 80 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले. इसमें 44 वनडे इंटरनेशनल और 36 टी20 इंटरनेशनल मैच रहे. साल 2009 से 2020 के बीच खेले इन मैचों में उन्होंने अपनी टीम के लिए 80 ही विकेट लिए. ईएसपीएन क्रिकइंफो के हवाले से उनके छोटे भाई गमई जारदान ने बताया कि वह बीते साल अक्टूबर में बीमार हुए थे. अफगानिस्तान में डॉक्टरों ने उन्हें इलाज के लिए भारत जाने की सलाह दी थी.

शापूर के वीजा की प्रक्रिया काफी जल्दी पूरी करवाई गई. इसमें राशिद खान और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमन मीरवाइज अशरफ ने भारत में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया. जहां अशरफ ने आईसीसी चेयरमैन जय शाह से बात की वहीं राशिद खान ने फ्रैंचाइजी सर्किट में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया. राशिद आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं और अन्य कई लीग में वह मुंबई इंडियंस के मालिकाना हक वाली टीम में खेलते हैं. शापूर जनवरी में भारत पहुंचे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था.

शापूर के साथ उनकी पत्नी और अफगानिस्तान की टीम में उनके साथी रहे असगर अफगान भी हैं. कनाडा में रहने वाले गमई, भी उनके पास पहुंच गए थे.

गामर ने क्रिकइंफो को बताया, ‘यह बहुत गंभीर संक्रमण है. उनके पूरे शरीर में संक्रमण हो गया है, जिसमें टीबी भी शामिल है. यह मस्तिष्क में भी फैल गया है. जो एमआरआई और सीटी स्कैन के बाद सामने आया.’

गमई ने कहा कि शापूर ने कहा, कि शापूर इलाज के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे थे और कुछ सप्ताह बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी. और वे सब पास के एक होटल में शिफ्ट हो गए थे. उन्होंने कहा, ‘डॉक्टर ने कहा था कि हम नियमित रूप से चेकअप के लिए आ सकते हैं. शापूर की तबीयत करीब 20 तक अच्छी रही इसके बाद उन्हें दोबारा संक्रमण हो गया और उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा.’

शापूर को 20 दिन बाद दोबारा अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. लेकिन इसके बाद उनका पेट खराब हो या. तो उन्हें दोबारा अस्पताल में लाया गया. और चीजें खराब होने लग गईं. उन्होंने बताया, ‘उन्हें बुखार होने लगा और फिर उन्हें डेंगू भी हो गया. उनकी इम्यूनिटी काफी कमजोर थी और रेड ब्लड सेल काउंट गंभीर रूप से कम हो गए थे.’

रमजान के महीने में उनका बोन मैरो टेस्ट हुआ तो पता चला कि उन्हें चौथे चरण का HLH है. गमई ने बताया कि फिलहाल शापूर मुश्किल से बोल पाते हैं और काफी सोते हैं. दूसरी बार जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था तब उनका वजन 98 किलोग्राम था जो अब घटकर 84 किलो रह गया है.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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