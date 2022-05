दो बार के वर्ल्ड कप विजेता ऐंड्रू साइमंड्स का कार दुर्घटना में निधन हो गया है। शनिवार रात को इस दिग्गज ऑलराउंडर का निधन हुआ।

सायमंड्स अपनी कार में अकेले सवार थे। उनके गृहराज्य क्वींसलैंड में टाउन्सविले में अपने घर के करीब ही उनका ऐक्सीडेंट हुआ। वह 46 साल के थे।

Vale Andrew Symonds.

We are shocked and saddened by the loss of the loveable Queenslander, who has tragically passed away at the age of 46. pic.twitter.com/ZAn8lllskK

— Cricket Australia (@CricketAus) May 15, 2022