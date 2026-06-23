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ODI WORLD CUP 2027: विराट और रोहित के 2027 वर्ल्ड कप खेलने के सवाल पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान

विराट कोहली और रोहित शर्मा के वनडे वर्ल्ड कप खेलने को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने बड़ा बयान दिया है. कैफ ने इसके साथ ही रोहित की बल्लेबाजी अप्रोच में आए बदलाव और 2027 के खिलाड़ियों के संभावित नाम भी बताए हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 23, 2026, 07:16 AM IST

Published On Jun 23, 2026, 07:16 AM IST

Last UpdatedJun 23, 2026, 07:16 AM IST

Rohit sharma and virat Kohli

रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलेंगे?

नई दिल्ली: क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलेंगे? यह सवाल हर क्रिकेट फैन के दिल में है. दोनों के फैंस चाहते हैं यह जोड़ी भारत को विश्व कप जितवाने में मदद करे. लेकिन इस पर कई सवाल भी हैं. रोहित और कोहली को लगी हालिया चोटों ने इन सवालों को उठने का मौका दिया. सवाल दोनों की फिटनेस को लेकर थे. रोहित को आईपीएल के दौरान चोट लगी थी. और कोहली को आईपीएल फाइनल में. रोहित तो फिट होकर अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में खेले भी लेकिन कोहली को तीन मैचों की इस वनडे सीरीज से बाहर रहना पड़ा.

लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा पर उठ रहे इन सवालों को पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बिलकुल तवज्जो नहीं देते. कैफ का मानना है कि ये दोनों अगले होने वाला वनडे वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे.

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विराट और रोहित पक्का खेलेंगे 2027 का वनडे वर्ल्ड कप!

कैफ मानते हैं कि कप्तानी छोड़ने के बाद रोहित की बल्लेबाजी अप्रोच में काफी बदलाव आया है. अगर हम वैसे भी देखें तो रोहित अब पहले से भी फिट नजर आ रहे हैं. वह वर्ल्ड कप को लेकर काफी ज्यादा प्रतिबद्ध नजर आते हैं. पूर्व भारतीय कप्तान ने कई मौकों पर कहा है कि उनकी नजर में वर्ल्ड कप के असली मायने वनडे वर्ल्ड कप है.

विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे रिकॉर्ड कैसा है

विराट कोहलीरोहित शर्मा
मैच311285
पारी299277
रन1479711720
सर्वाधिक स्कोर183264
औसत58.7148.83
स्ट्राइक-रेट93.8292.97
शतक5433
अर्धशतक7762

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की गारंटी लेता हूं. रोहित अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. वह किसी भी तरह खुद को प्रेरित करेंगे और वर्ल्ड कप में खेलेंगे. चोट हर किसी को लगती है. युवाओं को भी. उनकी बल्लेबाजी में वह जुनून और संयम नजर आ रहा है. बतौर कप्तान और बतौर खिलाड़ी उनकी बल्लेबाजी में अंतर है. खेलने का उनका नजरिया बदल गया है. वह हर गेंद पर हिट करने की नहीं सोच रहे.’

कौन-कौन होगा 2027 की वनडे वर्ल्ड कप टीम में शामिल?

साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कैसी होगी इसका जवाब भी कैफ ने दिया. उनका मानना है कि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम लगभग वही होगी जैसी 2023 के वर्ल्ड कप में थी. कैफ ने न सिर्फ अपनी टीम बताई बल्कि भारत को विश्व कप जीतने का फेवरिट भी बताया.

रोहित शर्मा और विराट कोहली का वनडे वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड

विराट कोहलीरोहित शर्मा
मैच3728
पारी3728
रन17951575
सर्वाधिक स्कोर117140
औसत59.8360.57
स्ट्राइक-रेट88.20105.49
शतक57
अर्धशतक126

कैफ ने आगे कहा, ‘मुझे लगता है कि साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन वैसी ही होगी जैसी 2023 के वर्ल्ड कप में थी. ज्यादातर खिलाड़ी वही होंगे. आपके पास (जसप्रीत) बुमराह, कोहली, (श्रेयस) अय्यर, केएल राहुल, कुलदीप (यादव), जैसे खिलाड़ी होंगे. तो इस बात की बहुत अच्छी संभावना है कि भारत बुमराह, कोहली, गिल और यहां तक कि हार्दिक के वापस आने के बाद वर्ल्ड कप जीतने का फेवरिट हो. ये बड़े नाम हैं. विपक्षी टीम को भारत को हराने के लिए उसके खिलाफ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा.’

भारतीय टीम वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल तक पहुंची थी. भारत ने लीग स्टेज से सेमीफाइनल तक कोई मैच नहीं गंवाया था. लेकिन 19 नवंबर को भारतीय टीम को अहमदाबाद के नरेद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा था.

क्या होगी रोहित और विराट की वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक उम्र

वनडे वर्ल्ड कप अगले साल अक्टूबर-नवंबर में खेला जाना है. रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 को हुआ है. यानी वनडे वर्ल्ड कप तक वह 40 साल छह महीने से ज्यादा के हो जाएंगे. वहीं विराट कोहली 5 नवंबर 1988 को पैदा हुए हैं. यानी उस वर्ल्ड कप तक उनकी उम्र भी 39 साल हो जाएगी. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दोनों अपनी फॉर्म और फिटनेस को बनाए रख पाएंगे.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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