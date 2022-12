ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच ब्रिस्बेन के गाबा में खेला गया पहला टेस्ट सिर्फ दो दिन में खत्म हो गया. दो दिन के खेल में सिर्फ 144.2 ओवर का खेल हो सका और छह सेशन के खेल में कुल 34 विकेट गिरे. दो दिन में खत्म हुए इस टेस्ट पर पिच को लेकर सवाल उठने लगे हैं. मैच के बाद साउथ अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने इसे लेकर सवाल उठाए. डीन एल्गर ने कहा कि उन्होंने अंपायर से इसे लेकर सवाल किया था, मगर इसे इग्नोर कर दिया गया. वहीं अब इस पिच को लेकर दिग्गज क्रिकेटर्स का भी गुस्सा फूट पड़ा है. वीरेंद्र सहवाग, रिकी पोटिंग और माइकल वॉन ने भी पिच से नाराजगी जाहिर की है.

भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि 42 ओवर और 2 दिन भी नहीं चला ये टेस्ट और किस तरह की पिच की जरूरत है, इस पर बयान देने के लिए ये लोग हमेशा उतावले रहते हैं और लगातार बोलते हैं. अगर ऐसा भारत में हुआ होता, तो इसे टेस्ट क्रिकेट का अंत, टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने और न जाने क्या-क्या कहा जाता? ये दोगलापन दिमाग को सन्न कर देने वाला है.

142 overs and not even lasting 2 days and they have the audacity to lecture on what kind of pitches are needed. Had it happened in India, it would have been labelled end of test cricket, ruining test cricket and what not. The Hypocrisy is mind-boggling . #AUSvSA

वहीं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोटिंग ने कहा कि मुझे लगता है इस पिच को पूअर रेटिंग मिलेगी. मैंने यहां ऐसा कुछ नहीं देखा.

Ricky Ponting (in Channel 7) said “I think Gabba pitch will get a poor rating, I have never seen anything like this here”.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने ट्वीट किया, ‘आखिर क्यों गाबा के विकेट पर इतनी घास छोड़ी गई थी? इतिहास गवाह है कि गाबा का विकेट टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से दुनिया में सबसे बेहतर माना जाता है. फिर क्यों इसमें बदलाव किया गया? यह विकेट हैरान करने वाला है.

Why did they leave so much grass on the Gabba pitch !??????? It’s historically been one of the best pitches for Test cricket in the world .. So why change it ?? It was a shocking pitch .. #AUSvsSA

सोशल मीडिया पर भी फूटा गुस्सा:

When test matches end in 2-3 days in India, Pundits be like ‘Indian pitches are a dust bowl which spin square’,

But the ‘GABA pitch for #AUSvsSA is a competitive pitch where SA batsman have failed to apply themselves’

Hypocrisy at its best!!!! #Gabba

— Shreyank Perla (@shreyank_perla) December 18, 2022