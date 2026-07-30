CSK का पूर्व दिग्गज अब SA20 के इस टीम का बना हेड कोच, भाई टीम इंडिया में संभालता है अहम जिम्मेदारी

एसए20 की टीम जोबार्ग सुपर किंग्स ने सीएसके के पूर्व ऑलराउंडर को अपना हेड कोच बनाया है. वह टीम को अगले सीजन में चैंपियन बनाते हुए नजर आएंगे.
Published On Jul 30, 2026, 08:05 PM IST
Last UpdatedJul 30, 2026, 08:05 PM IST
दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खतरनाक एल्बी मोर्कल ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका द्वारा संचालित SA20 में जोबर्ग सुपर किंग्स फ्रेंचाइजी ने अपना हेड कोच बनाया है. जोबर्ग सुपर किंग्स आईपीएल से जुड़े हुए हैं. स्टीफ़न फ़्लेमिंग द्वारा सुपर किंग्स फ़्रैंचाइज़ी को छोड़ दिया गया और इंग्लैंड टेस्ट टीम का हेड कोच बनने के बाद एल्बी मोर्कल को जोबर्ग सुपर किंग्स ने अपना हेड कोच बनाया.
कर्कल ने गुरुवार को फ्रेंचाइजी के एक बयान में कहा, “जोबर्ग सुपर किंग्स की जर्सी के नाम से मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. एक खिलाड़ी के तौर पर सुपर किंग्स की जर्सी नाम से लेकर अब हेड कोच के तौर पर अपनी एक फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करने का सफर बहुत खास है. मैं उस मजबूत समर्थन को और मजबूत करने के लिए इच्छुक हूं, जिसने हमारी टीम बनाई है और इस ग्रुप को अपनी पूरी क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी.”
जोबर्ग सुपर किंग्स के मालिक रूपा गुरुनाथ ने कहा, “एल्बी मोर्कल हमारे कोचिंग ग्रुप के एक बहुत ही मूल्यवान सदस्य हैं. उनका मानना है कि सुपर किंग्स ने हमारे खिलाड़ियों और कर्मचारियों के साथ मजबूत तालमेल बनाया है, और खिलाड़ियों के विकास में संगीत के पीछे से अहम भूमिका निभाई है. हमने उन्हें नया रोल दिया है और टीम को अगले अध्याय में देखने के लिए ले गए हैं.”
जोबर्ग सुपर किंग्स के निदेशक केएस कलवेस्टर्न ने कहा, “एल्बी मोर्कल हमारे खिलाड़ियों में अच्छे तरह के तत्व हैं, उन्होंने एक खिलाड़ी और एक कोच दोनों को विशेष रूप से अनुभव किया है. उनकी लीडरशिप और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट लैंडस्केप की समझ हमें आगे बढ़ने में बहुत अच्छे तत्व हैं.”
SA20 का पांचवां संस्करण 17 जनवरी, 2027 को शुरू होने वाला है. जोबर्ग सुपर किंग्स ने 18 जनवरी को अपना कैपिटल टूर शुरू किया. जोबर्ग सुपर किंग्स पिछले 4 सीज़न में एक बार भी फाइनल में शामिल नहीं हुए हैं. मोर्कल की पहली लक्ष्य टीम फाइनल तक जाएगी. दक्षिण अफ्रीका के लिए एल्बी मोर्कल का करियर 2004 से 2015 तक रहा. इस दौरान उन्होंने 1 टेस्ट, 58 आकर्षक और 50 टी20 मैच खेले. उनके नजदीकी खिलाड़ी आईपीएल सहित अन्य बड़ी लीगों का अनुभव है.
बता दें कि एल्बी मोर्केल के छोटे भाई मोर्ने मोर्केल इस समय भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी कोच भी हैं. वह गंभीर की कोचिंग टीम का अहम हिस्सा हैं. मोर्ने और एल्बी दोनों ने अपने करियर में साउथ अफ्रीका के लिए कई मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है. वहीं कोचिंग के मामले में भी दोनों खिलाड़ी काफी सफल माने जाते हैं.