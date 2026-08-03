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महेंद्र सिंह धोनी नहीं आशीष नेहरा को मोईन अली ने क्यों चुना बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन

चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने आशीष नेहरा को बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन यानी ऐसा इनसान कहा है जिसकी क्रिकेट की समझ सबसे बेहतर थी.

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 03, 2026, 07:47 AM IST

Published On Aug 03, 2026, 07:47 AM IST

Last UpdatedAug 03, 2026, 07:47 AM IST

मोईन अली ने आशीष नेहरा को धोनी से बेहतर क्रिकेटिंग ब्रेन कहा

मोईन अली ने आशीष नेहरा को धोनी से बेहतर क्रिकेटिंग ब्रेन कहा

नई दिल्ली: महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के मैदान पर रणनीतिक रूप से सबसे चतुर खिलाड़ियों में गिना जाता है. उनके बारे में कहा जाता है कि वह ऐसे खिलाड़ी थे जो विकेट के पीछे से मैच बदल देते थे. लेकिन इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली ने धोनी से भी ऊपर एक अन्य भारतीय को रखा है. चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके इस खिलाड़ी ने गुजरात टाइटंस के के मुख्य कोच आशीष नेहरा को क्रिकेटिंग ब्रेन चुना है.

मोईन ने किया है आशीष नेहरा के साथ काम

मोईन अली ने आईपीएल में 2018 से 2020 के बीच आशीष नेहरा के साथ काम किया है. अली 2018 से 2020 के बीच आरसीबी की टीम का हिस्सा थे. और इसी बीच भारत का यह पूर्व बाएं हाथ का पेसर टीम का गेंदबाजी कोच रहा.

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इसके बाद चार साल तक मोईन अली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का हिस्सा रहे. साल 2021 से 2024 तक वह महेंद्र सिंह धोनी की इस टीम में खेले. इस दौरान चेन्नई सुपर किंग्स ने दो बार आईपीएल का खिताब जीता. और मोईन ने इसमें अहम भूमिका निभाई.

मोईन ने आखिर यूं ही नहीं आशीष नेहरा को चुना, रिकॉर्ड हैं कमाल

इस बीच, नेहरा को गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच की जिम्मेदारी मिली. साल 2022 में वह इस टीम के साथ जुड़े. और उनकी कोचिंग में टीम ने कमाल का प्रदर्शन किया है. नेहरा ने गुजरात टाइटंस की टीम को बहुत कम वक्त में हर बार एक मजबूत दावेदार के तौर पर तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है. टीम ने पहले अपने पहले ही सीजन में खिताब जीता और अगले साल भी वह फाइनल में आखिरी वक्त तक जीत के करीब थी. पांच सीजन में टीम ने तीन बार फाइनल खेला है और एक बार ट्रॉफी जीती है.

मोईन ने Beard Before Wicket के यूट्यूब चैनल पर नेहरा को बेस्ट क्रिकेटिंग ब्रेन कहा.

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अली ने बताया आखिर क्या है आशीष नेहरा की खूबी

उन्होंने कहा, ‘एक क्रिकेटिंग ब्रेन वह इनसान होता है जो हर मैच की हर परिस्थिति को समझता है और उसके पास हर परिस्थिति से निपटने का जवाब होता है. हर खेल के हर आयाम के बारे में बात कर सकता है, जैसे कोई इतना अच्छा कैसे है और कोई इतना अच्छा कैसे नहीं है. जो इस बात का अनुमान लगा सके क्या किया जाना चाहिए या क्या हो सकता है. लेकिन इसके पीछे कुछ-न-कुछ जरूर होता है, चाहे वह डाटा हो या फिर किसी तरह कोई साक्ष्य. जो नाम मैं देना चाहूंगा वह आशीष नेहरा है. जब मैं टीम के साथ था तब उन्होंने आरसीबी के साथ दो साल काम किया. उनके पास कमाल का क्रिकेटिंग ब्रेन है.’

नेहरा ने भारत के लिए 164 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 235 विकेट लिए. वहीं धोनी की बात करें तो वह आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान हैं. उन्होंने 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं. इसके साथ ही उनकी कप्तानी में भारत ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीतीं. इसमें टी20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 शामिल थीं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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