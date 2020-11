इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) का कहना है कि विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे, टी20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में हारेगी।

टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही। शुक्रवार को सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में कोहली की टीम को 66 रनोंल से हार का सामना करना पड़ा। जिसके बाद वॉन ने ये बयान दिया।

वॉन ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘‘मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इस दौरे पर भारत को सभी फॉर्मेट में बुरी तरह हराएगा।’’

Early call … I think Australia will beat India this tour in all formats convincingly … #AUSvIND

वॉन को पांच स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाने की रणनीति वाली पुरानी मानसिकता पसंद नहीं है जो भारतीय टीम के लिए काफी खराब रही। उन्होंने कहा, ‘‘भारतीय वनडे टीम मुझे पुरानी रणनीति वाली लगती है। सिर्फ पांच गेंदबाजी विकल्प और बल्लेबाजी भी इतनी गहरी नहीं।’’

India’s over rate is appalling … !!! Body language defensive … fielding is my standard (shocking) … Bowling ordinary !!! Aussies on the other hand have been outstanding … Long tour for India me thinks … #AUSvIND @FoxCricket @cricbuzz !!!

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 27, 2020