श्रीकांत ने उठाए गौतम गंभीर पर सवाल, बोले 'फिर भारत जीत जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी'

नई दिल्ली: भारतीय टीम का आयरलैंड और इंग्लैंड दौरा समाप्त हो चुका है. लेकिन टीम इंडिया के लिए इन दौरों पर अच्छी याद नहीं रही. और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कृष्णमनचारी श्रीकांत इस प्रदर्शन से काफी निराश हैं. खास तौर पर इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार के बाद श्रीकांत ने इसके लिए मुख्य कोच गौतम गंभीर और टीम प्रबंधन पर निशाना साधा है. रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारत को 27 रन से हार मिली. इसके साथ ही भारतीय टीम ने यह सीरीज भी 1-2 से गंवा दी. भारत ने बर्मिंगम में सीरीज का पहला मैच जीता था लेकिन इसके बाद उसे अगले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा.

इससे पहले भारत को टी20 इंटरनेशनल सीरीज में आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से और इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से हार मिली थी. इस दौरे पर भारत ने सीमित ओवरों के फॉर्मेट में कुल 10 मैच खेले और इनमें से उसे सिर्फ एक में जीत मिली.

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कैसा रहा है गंभीर की कोचिंग में भारत का सफर

अपने यूट्यूब चैनल पर गंभीर और भारतीय टीम के बाकी सपोर्ट स्टाफ पर सवाल उठाते हुए श्रीकांत ने कहा:

‘इतनी सब हार के बीच भारत एक चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा. इसकी वजह से गौतम गंभीर को तारीफ मिलेगी. लेकिन वास्तव में, गंभीर इन नतीजों के लिए उत्तरदायी हैं. कुल मिलाकर टीम प्रबंधन इसके लिए जवाबदेह है. लेकिन भारत में इन पर चर्चा नहीं होती तो इन्हें दबा दिया जाएगा.’

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत ने दो आईसीसी खिताब जीते हैं. इसमें चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप शामिल है. हालांकि, 2024 के मुख्य कोच बनने के बाद भारत को सभी फॉर्मेट में सीरीज गंवानी पड़ी है.

भारत को श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में वनडे सीरीज गंवानी पड़ी. इसके साथ ही न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत को घरेलू धरती पर वनडे सीरीज गंवानी पड़ी. इसके अलावा गौतम गंभीर की कोचिंग में भारत को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू धरती पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा.

श्रीकांत ने कहा- भारत अब कमजोर टीमों को हरा देगा

श्रीकांत ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत कमजोर टीमों के खिलाफ जीत हासिल कर लेगा और इससे यूके में मिली हार को भुला दिया जाएगा. श्रीकांत ने यूके में खेली गईं सीरीज में टीम सिलेक्शन पर भी सवाल उठाए और ऐसे खिलाड़ियों के नाम भी बताए जो उनकी नजर में टीम में जगह पाने के हकदार थे.

उन्होंने आगे कहा, ‘इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद दो दिन बाद जिम्बाब्वे का दौरा शुरू हो जाएगा. सभी इसे भूल जाएंगे. वे अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को चुनते रहेंगे और कई हकदार खिलाड़ियों जैसे भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, क्रुणाल पंड्या और रविंद्र जडेजा को बाहर कर देंगे.’

भारत को अब जिम्बाब्वे के खिलाफ 23 जुलाई से तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलनी है.