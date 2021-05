टीम इंडिया को टी20 और वनडे विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व दिग्गज युवराज सिंह को इस बात का मलाल है कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट में लगातार मौका नहीं मिले।

पूर्व बल्लेबाज ने उन्हें नजरअंदाज करने और नियमित रूप से टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका नहीं देने के लिए अपने समय के टीम मैनेजमेंट पर की आलोचना की है। युवराज सिंह ने एक क्रिकेट वेबसाइट द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट के जवाब में ये बात कही।

Probably next life! When I’m not 12th man for 7 years

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 21, 2021