कुलदीप की सफलता के पीछे इरफान ने बताई जो वजह, उसे पूर्व स्पिनर ने नकारा

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में स्पिनर कुलदीप यादव को चोटिल युजवेंद्र चहल की जगह प्लेइंग इलेवन में मौका मिला जिसका चाईनामैन गेंदबाज ने भरपूर फायदा उठाते हुए 3 विकेट अपने नाम किए। कुलदीप ने पिछले कुछ महीनों में अपनी गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है जिसके पीछे की वजह इरफान पठान ने रनअप के एंगल में बदलाव को बताया है।

इरफान पठान ने कुलदीप यादव की ट्विटर पर दो फोटोज शेयर की। पहली फोटो 2019 की है जबकि दूसरी फोटो श्रीलंका के खिलाफ 12 जनवरी को खेले गए दूसरे वनडे की है। इन दोनों फोटो के जरिए इरफान ने बताया कि कैसे कुलदीप ने अपने रनअप एंगल में बदलाव कर अपनी गेंदबाजी और भी ज्यादा धार हासिल कर ली है।

इरफान ने ट्वीट किया, “कुलदीप यादव ने अपना रन अप एंगल बदला है जिससे उनका एलाइनमेंट भी चेंज हुआ है। इससे उन्हें तेज गेंदबाजी करने में मदद मिल रही है। उनका शानदार काम।”

Kuldeep Yadav has changed his run up angle that has changed his alignment & that is helping him to bowl quicker. Fantastic work by him ? pic.twitter.com/jO5sRDJEbp

इरफान पठान ने कुलदीप यादव की हालिया सफलता के पीछे जो वजह बताई है, उससे पूर्व स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन बिल्कुल भी सहमत नहीं है। शिवरामकृष्णन ने कहा कि केवल तेज गेंदबाजी करने से कोई स्पिनर प्रभावी नहीं हो जाता है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “मुझे नहीं पता कि कमेंट्री पर क्या चर्चा हुई। तेज गेंदबाजी से स्पिनर को मदद नहीं मिलती। आप अपने शरीर को संतुलित करते हैं, जिससे कुलदीप को हवा के जरिए अधिक स्पिन मिलती है। ज्यादा स्पिन पिच पर ज्यादा मदद देती है, इसलिए उन्हें स्पिनर कहा जाता है।”

उन्होंने कहा, “यदि वे तेज गेंदबाजी करते हैं तो वह पिच पर स्किड होगी और प्रभावी नहीं होगी। हवा में धीमी गति से गेंदबाजी करना, अधिक स्पिन करना। इसके लिए अच्छे फिनिश की दरकार होती है। केवल अपने हाथ से नहीं बल्कि शरीर से गेंदबाजी करें।”

I don’t know what was discussed on commentary. Bowling fast does not help a spinner. You HIT THE NAIL ON THE HEAD, BALANCE YOUR BODY will allow Kuldeep to spin more through the air, hence being more effective. MORE SPIN MORE BITE OF THE PITCH, that’s why they are called Spinners

— Laxman Sivaramakrishnan (@LaxmanSivarama1) January 13, 2023