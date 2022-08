साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेट अंपायर रूडी कर्टजन का निधन हो गया है। रूडी कर्टजन ने 331 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचों में अंपायरिंग की थी और एक समय तक वह सबसे ज्यादा मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर थे। हालांकि नवंबर 2020 में पाकिस्तान के अंपायर अलीम दार ने उनका ये रिकॉर्ड तोड़ा।

रूडी बड़े ही मजेदार अंदाज में बल्लेबाजों को आउट दिया करते थे। वह गेंदबाज की अपील के बाद धीरे-धीरे अपनी उंगली को ऊपर लेकर जाते थे जो उन्हें सभी अंपायरों में एक अलग ही पहचान दिलाता था।

RIP Rudi Koertzen, the slow finger of doom. Some of the best umpiring aesthetics I’ve seen pic.twitter.com/XAqTSfDqS0

सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैचों में अंपायरिंग

रूडी की मौत की खबर से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। रूडी के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए साउथ अफ्रीकी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अपने अगले इंटरनेशनल मैच में बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलेंगे।

South Africa will be wearing black armbands, in honour of the umpire Rudi Koertzen, who apparently has died, which is sad news

