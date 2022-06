भारत के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज के आगाज से पहले आयरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। 37 वर्षीय पोर्टरफील्ड ने साल 2006 में आयरलैंड के लिए डेब्यू किया था। वह अपने देश के लिए सबसे ज्यादा वनडे इंटरनैशनल मुकाबले खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं। उनसे ज्यादा मुकाबले सिर्फ केविन ओ’ब्रायन ने खेले। वहीं देश के लिए वनडे इंटरनैशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले आयरिश खिलाड़ियों में उनसे आगे सिर्फ पॉल स्टर्लिंग हैं।

उन्होंने आयरलैंड के लिए 212 मैच खेले और इसमें से 172 में टीम की कप्तानी की। किसी ने भी इतने मुकाबलों में आयरिश टीम की कमान नहीं संभाली। यहां यह बात भी ध्यान देने वाली है कि आयरलैंड के इस खिलाड़ी ने देश के लिए सभी तीनों टेस्ट मैचों में टीम की कप्तानी की। इसके साथ ही वह 2011 और 2015 के वर्ल्ड कप में आयरलैंड के कप्तान थे। 2007 वर्ल्ड कप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टीम की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए 85 रन की पारी खेली थी। पाकिस्तान के खिलाफ 2015 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने 107 रन बनाए थे।

GREAT MEMORIES

As we say farewell to a legend of Irish cricket, let's look back at some great memories of @purdy34 in action.

