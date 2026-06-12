कौन हैं अविनाश वैद्य, जिन्हें आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे के लिए बनाया गया टीम इंडिया का मैनेजर

Avinash Vaidya to be Indian team manager: कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज अविनाश वैद्य को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है भारत इस दौरे पर आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को बेलफास्ट में दो टी20 मैच खेलेगा. इसके बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक से 11 जुलाई के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी.

59 साल के अविनाश वैद्य को प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव है, वह इससे पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के साथ भी काम कर चुके हैं. वह वर्तमान में वेंकटेश प्रसाद की अगुवाई वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं.

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वैद्य ने कर्नाटक के अलावा इंडिया ए के लिए खेला है मैच

खिलाड़ी के रूप में वैद्य ने कर्नाटक के अलावा इंडिया ए, बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण क्षेत्र के लिए भी क्रिकेट खेला है, वह 90 के दशक में कर्नाटक की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती थी.

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कौन हैं अविनाश वैद्य ?

अविनाश वैद्य का जन्म 24 जनवरी 1967 को हुबली कर्नाटक में हुआ था, वह मुख्य रूप से कर्नाटक टीम के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेले. उन्होंने कर्नाटक के लिए 1992-93 से 1997-98 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. 1998 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने 46 फर्स्ट क्लास मैच में 1310 रन बनाए, जिसमें आठ अर्धशतक शामिल था. उन्होंने 25 लिस्ट ए मैच में 97 रन बनाए.

साल 2008 में आरसीबी के बने थे मैनेजर

अविनाश वैद्य शुरुआत से ही आरसीबी के मैनेजर रहे. साल 2008 से वह लंबे तक उन्होंने आरसीबी के लिए काम किया. इसके अलावा वह पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपरजायंट्स, डरबन सुपरजायंट्स में भी अहम पद पर रहे. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में वह मैनेजिंग कमिटी मेम्बर है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का मैनेजर बनाया गया है.

भारत के आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड में दो टी-20 मैच खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना होगी, जहां पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है. इंग्लैंड में 01, 04, 07, 09, 11 जुलाई को पांच टी-20 मैच खेले जाएंगे.