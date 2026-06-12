Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • Former Karnataka player Avinash Vaidya to be Indian team manager in Ireland England

कौन हैं अविनाश वैद्य, जिन्हें आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे के लिए बनाया गया टीम इंडिया का मैनेजर

वैद्य ने कर्नाटक के अलावा इंडिया ए, बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण क्षेत्र के लिए भी क्रिकेट खेला है, वह 90 के दशक में कर्नाटक की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती थी.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jun 12, 2026, 11:06 PM IST

Published On Jun 12, 2026, 11:06 PM IST

Last UpdatedJun 12, 2026, 11:06 PM IST

Avinash Vaidya

Avinash Vaidya

Avinash Vaidya to be Indian team manager: कर्नाटक के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज अविनाश वैद्य को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है भारत इस दौरे पर आयरलैंड के खिलाफ 26 और 28 जून को बेलफास्ट में दो टी20 मैच खेलेगा. इसके बाद टीम इंग्लैंड के खिलाफ एक से 11 जुलाई के बीच पांच टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगी.

59 साल के अविनाश वैद्य को प्रशासनिक कामकाज का लंबा अनुभव है, वह इससे पहले आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के साथ भी काम कर चुके हैं. वह वर्तमान में वेंकटेश प्रसाद की अगुवाई वाली कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) की प्रबंधन समिति के सदस्य भी हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

वैद्य ने कर्नाटक के अलावा इंडिया ए के लिए खेला है मैच

खिलाड़ी के रूप में वैद्य ने कर्नाटक के अलावा इंडिया ए, बोर्ड अध्यक्ष एकादश और दक्षिण क्षेत्र के लिए भी क्रिकेट खेला है, वह 90 के दशक में कर्नाटक की उस टीम का हिस्सा रहे, जिसने कई बार रणजी ट्रॉफी जीती थी.

मिशन वर्ल्ड कप 2027… अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में ‘हिटमैन’ पर होगी नजरें

कौन हैं अविनाश वैद्य ?

अविनाश वैद्य का जन्म 24 जनवरी 1967 को हुबली कर्नाटक में हुआ था, वह मुख्य रूप से कर्नाटक टीम के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज के रूप में खेले. उन्होंने कर्नाटक के लिए 1992-93 से 1997-98 तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला. 1998 में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया था. उन्होंने 46 फर्स्ट क्लास मैच में 1310 रन बनाए, जिसमें आठ अर्धशतक शामिल था. उन्होंने 25 लिस्ट ए मैच में 97 रन बनाए.

साल 2008 में आरसीबी के बने थे मैनेजर

अविनाश वैद्य शुरुआत से ही आरसीबी के मैनेजर रहे. साल 2008 से वह लंबे तक उन्होंने आरसीबी के लिए काम किया. इसके अलावा वह पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपरजायंट्स, डरबन सुपरजायंट्स में भी अहम पद पर रहे. कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन में वह मैनेजिंग कमिटी मेम्बर है. उन्हें आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया का मैनेजर बनाया गया है.

भारत के आयरलैंड- इंग्लैंड दौरे का शेड्यूल

भारतीय टीम 26 और 28 जून को आयरलैंड में दो टी-20 मैच खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया इंग्लैंड रवाना होगी, जहां पांच मैचों की टी-20 सीरीज खेली जानी है. इंग्लैंड में 01, 04, 07, 09, 11 जुलाई को पांच टी-20 मैच खेले जाएंगे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ECB का बड़ा कदम, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के मैचों के समय में किया बदलाव

व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ECB का बड़ा कदम, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के मैचों के समय में किया बदलाव

सूर्यवंशी पर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले- उसे उसके हाल पर छोड़ दो

सूर्यवंशी पर सौरभ गांगुली का बड़ा बयान, बोले- उसे उसके हाल पर छोड़ दो
अय्यर के लिए आसान नहीं होगी कप्तानी की राह, सामने है ये 3 बड़ी चुनौतियां

अय्यर के लिए आसान नहीं होगी कप्तानी की राह, सामने है ये 3 बड़ी चुनौतियां
India T20I Squad Announcement: श्रेयस अय्यर कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह, सूर्यकुमार बाहर

India T20I Squad Announcement: श्रेयस अय्यर कप्तान, वैभव सूर्यवंशी को मिली टीम में जगह, सूर्यकुमार बाहर

Latest News

jay-shah-on-kane-williamson-retirement

केन विलियमसन के संन्यास पर क्रिकेट जगत ने किया रिएक्ट, जय शाह ने कही बड़ी बात
%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-22

स्पिन तिकड़ी दिलाएगी जीत... भारत के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान के कप्तान का बड़ा दावा
morne-morkal-3

IND VS AFG: नंबर तीन पर किसे मिलेगा मौका ? भारत के गेंदबाजी कोच ने किया खुलासा
virat-kane-6

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से केन विलियमसन का संन्यास, विराट कोहली ने दी खास विदाई
rohit-sharma-428

मिशन वर्ल्ड कप 2027... अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में 'हिटमैन' पर होगी नजरें

%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%97%e0%a5%8d%e0%a4%b2%e0%a4%be%e0%a4%a6%e0%a5%87%e0%a4%b6-%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%9c%e0%a4%bf%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ac%e0%a4%be-10

छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे अर्जुन राजपूत को मिला भारत अंडर-19 टीम का टिकट

Editor's Pick

Rishabh Pant Should Avoid Playing unnecessary High Risky Shots says Syed Kirmani

वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी ने दी पंत को सलाह, बताया सचिन के बाद सबसे टैलेंटेड
Vaibhav Sooryavanshi Scored 44 Runs in 22 Balls Against Afghanistan A in Triangular Series

वैभव सूर्यवंशी की 50 ओवर के फॉर्मेट में टी20 स्टाइल बैटिंग, 22 गेंद पर ठोके 44 रन
Why India did not Play in 1950 Fifa World Cup What about Barefoot Theory

फीफा वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेला था भारत, क्या है नंगे पांव खेलने की कहानी?
Vaibhav Sooryavanshi Dismissed for 14 in 12 balls Playing for India A against SL A

IND A vs SL A: झलक दिखा कर आउट हो गए वैभव सूर्यवंशी, फैंस हुए निराश
Arjun Tendulkar All Round Performance in T20 Mumbai Took 3 Wickets and Scored Half Century

3 ओवर में 3 विकेट फिर बल्ले से तूफानी हाफ सेंचुरी, मुंबई में छाए अर्जुन तेंदुलकर
Sunil Gavaskar Not Agree With Gautam Gambhir’s Transition Theory says Batters Need To Improve

गावस्कर ने इशारों ही इशारों में गंभीर की थिअरी को नकारा, कहा- यह तो चलता रहता है