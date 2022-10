नेपाली क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान संदीप लामिछाने को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संदीप लामिछाने पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। संदीप को पुलिस ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हिरासत में लिया। उनकी गिरफ्तारी का एक वीडियो भी सामने आया है। नेपाल के न्यूज चैनल कांतिपुर टीवी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें लामिछाने पुलिस हिरासत में नजर आ रहे हैं।

Nepal’s disgraced fomrer cricket captain Sandeep Lamichhane has been arrested from Tribhuvan International Airport today. Lamichhane was arrested a month after a rape case was filed against him.#KantipurNews pic.twitter.com/976VhzJnxl

