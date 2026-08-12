सरफराज या जुरेल, पूर्व पेसर ने एक लाइन में खत्म कर दी सारी बहस

नई दिल्ली: सरफराज खान की टीम इंडिया में वापसी हुई है. श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उन्हें चोटिल साई सुदर्शन की जगह टीम में शामिल किया गया है. अब सवाल यह है कि क्या सरफराज को 15 अगस्त से शुरू हो रहे सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जाएगा. इस सवाल के जवाब में पूर्व भारतीय पेसर डोडा गणेश ने बहुत ही सटीक टिप्पणी की है.

सवाल यह उठ रहे हैं कि ध्रुव जुरेल और सरफराज के बीच भारत के लिए नंबर छह पर कौन बल्लेबाजी करेगा. कई लोगों का कहना है कि चूंकि सरफराज स्पिन को अच्छा खेलते हैं इस वजह से जुरेल के ओरिजिनल 15 सदस्यीय टीम का सदस्य होने के बाद भी सरफराज को ही अंतिम 11 में शामिल किया जाना चाहिए.

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डोडा गणेश ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘अब अचानक सरफराज खान, जिन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया है, को नंबर छह पर ध्रुव जुरेल के स्थान पर प्लेइंग 11 में मौका देने को लेकर शोर मचा हुआ है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘भारतीय क्रिकेट आपको हैरान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता. अगर आपको स्पिन खेलने की सरफराज की क्षमता पर इतना भरोसा था, तो आपने उन्हें ओरिजनल टीम में क्यों नहीं चुना?’

All of a sudden there is a clamour to play Sarfaraz Khan who’s picked as a replacement to play at no 6 instead of Dhruv Jurel.



Indian cricket never ceases to amaze you. If you’d so much belief in Sarfaraz’s ability to play spin, why didn’t you pick him in the original squad?… — Dodda Ganesh | ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ (@doddaganesha) August 11, 2026

जुरेल अब काफी समय से भारतीय टीम के साथ हैं. वह श्रीलंका ए के खिलाफ भारत-ए के दो मैचों के लिए टीम के साथ रहे. इसके अलावा हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट इलेवन के खिलाफ खेले गए वॉर्म-अप मैच में भी वह भारतीय टीम का हिस्सा थे. इतना ही नहीं यह विकेटकीपर बल्लेबाज जून में अफगानिस्तान के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे.

वहीं दूसरी ओर सरफराज की बात करें तो वह भारत के लिए आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे.

अब यह संयोग की ही बात है कि जुरेल और सरफराज खान दोनों ने भारत के लिए अपना डेब्यू एक ही मैच में 2024 में किया था. यह इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच था. हालांकि जुरेल अभी तक भारत के लिए 10 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और सरफराज ने छह ही टेस्ट खेले हैं.

हालांकि, आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरफराज थोड़ा बेहतर नजर आते हैं. उन्होंने तीन हाफ-सेंचुरी और एक सेंचुरी लगाई है. सरफराज का औसत 37.10 का है. वहीं अच्छी शुरुआत के बाद जुरेल के नंबर्स में गिरावट आई. 16 पारियों बाद उनका औसत 34.14 का है. इसमें एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी है.